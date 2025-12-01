Afrique de l'Ouest: Guinée-Bissau - Le Sénégal maintient sa position et souhaite un retour à l'ordre constitutionnel

1 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Juliette Dubois

Après un passage éclair à Dakar, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló s'est envolé pour Brazzaville. Un accueil marqué par les allusions du Premier ministre à une « combine » autour du coup d'État et par une brève manifestation devant l'ambassade de Guinée-Bissau. Mais la ligne officielle du Sénégal, elle, ne varie pas : objectif retour à l'ordre constitutionnel à Bissau.

La sortie du Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait évoqué vendredi « une combine » pour qualifier le coup d'État en Guinée-Bissau, avait suscité des interrogations après l'accueil d'Umaro Sissoco Embalo à Dakar, où il a brièvement transité avant de repartir pour Brazzaville.

Mais pas de contradictions, selon une source à la primature. Le message venu de Dakar est clair : retour à l'ordre constitutionnel et reprise du processus électoral. La ligne est la même pour tous.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce positionnement est scruté de près, car les relations entre Dakar et la Guinée-Bissau sont étroites. En février dernier, Umaro Sissoco Embalo avait facilité le dernier accord de paix entre l'État sénégalais et une faction du Mouvement des forces démocratiques de Casamance. Une médiation décisive dans ce conflit vieux de plusieurs décennies.

Un « simulacre de coup d'État », selon plusieurs organisations de défense des droits humains

Bassirou Diomaye Faye ou l'un de ses ministres devrait prendre part à la mission de la Cédéao envoyée à Bissau pour ouvrir un dialogue avec les militaires qui ont pris le pouvoir. Les attentes sont grandes. Plusieurs organisations de défense des droits humains ouest-africaines ont dénoncé ce dimanche dans un communiqué un « simulacre de coup d'État », qu'elles estiment destinées à confisquer les élections. Elles appellent la Cédéao à proclamer immédiatement les résultats du scrutin du 23 novembre.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.