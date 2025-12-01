Centrafrique: La fête nationale donne lieu à sa traditionnelle course de pirogues sur l'Oubangui

La Centrafrique commémore ce lundi 1eᣴ décembre le 67e anniversaire de la proclamation de la République, obtenue en 1958 lorsque l'Oubangui-Chari devenait officiellement la République Centrafricaine. Comme chaque année, les festivités battent leur plein à travers tout le pays : défilés, rencontres sportives, animations culturelles et bien sûr, l'incontournable course de pirogues sur la rivière Oubangui. Ce 30 novembre à Bangui, c'est le village de Modalè qui a remporté cette compétition emblématique, un événement qui, bien au-delà du spectacle, vise à renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

En Centrafrique, sur la rivière Oubangui, dès le coup d'envoi, les pagaies frappent la surface de l'eau avec une cadence parfaite. Vingt-neuf embarcations s'élancent, glissent sur l'eau en accélérant. Teddy Kaya, un spectateur, transporte son enfant sur les épaules, le regard administratif. « C'est carrément une traversée de 5 km. C'est magique de constater qu'il y a dans chaque pirogue au moins trente rameurs aguerris, dans des maillots traditionnels différents. C'est remarquable ».

À l'approche de la ligne d'arrivée, les rameurs donnent tout ce qu'il leur reste dans le ventre. Dans un dernier effort collectif, Dieudonné Mokamade et son équipage qui défendent les couleurs de Modalè traversent les premiers la ligne d'arrivée. « Quand nous avons franchi la ligne d'arrivée, j'ai senti tout le poids des mois d'entraînement se transformer en une vague de fierté. Nous sommes fiers d'avoir vécu une aventure humaine extraordinaire. Nous dédions cette victoire à tous les habitants de notre village de Modalè ».

L'équipe de Patrice Mangba est deuxième. Peu importe le classement : il vient de célébrer un instant rare. « On s'était entraînés dur, on avait envie d'offrir mieux. Mais une course, c'est aussi ça. Cette défaite m'a montré exactement ce qu'il nous reste à travailler. La prochaine fois, on reviendra plus fort ». L'équipe championne remporte une somme de 1 million 500 000 francs CFA, environ 2 250 euros. Les 28 autres équipes reçoivent un trophée symbolique dans un esprit de convivialité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn