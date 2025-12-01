Ethiopie: Le pays et les Pays-Bas consolident leur coopération pour un développement durable

Addis-Abeba — L'Éthiopie et les Pays-Bas se dirigent vers la célébration en 2026 de cent ans de relations commerciales, une étape marquante qui s'inscrit dans un partenariat renforcé visant à moderniser l'agriculture éthiopienne et à promouvoir un développement durable.

Paula Schindeler, cheffe de mission adjointe à l'ambassade des Pays-Bas, a annoncé cette célébration et présenté les perspectives de coopération future lors d'un entretien avec l'ENA.

Elle a rappelé que les premiers échanges, établis en 1926, témoignent d'un siècle de collaboration solide fondée sur le commerce et des intérêts communs.

Le partenariat actuel repose sur une approche intégrée combinant objectifs de développement et investissements du secteur privé, afin de générer des résultats mutuellement bénéfiques.

Selon Schindeler, l'un des axes prioritaires est le renforcement de la chaîne de valeur agricole pour soutenir les producteurs locaux, améliorer la productivité et faciliter l'accès aux marchés.

Les entreprises néerlandaises montrent un intérêt croissant pour les secteurs en expansion en Éthiopie -- notamment l'agriculture, l'horticulture et la floriculture -- cette dernière offrant un fort potentiel d'exportation.

Des salons professionnels récents, réunissant une centaine d'entreprises, illustrent cette confiance.

Schindeler a insisté sur la vision à long terme des Pays-Bas : privilégier des partenariats durables plutôt que des gains immédiats.

Elle a souligné la collaboration étroite entre entreprises néerlandaises et acteurs privés éthiopiens pour renforcer des chaînes de valeur comme l'horticulture, preuve de la confiance placée dans le potentiel du pays.