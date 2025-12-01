Ethiopie: « L'État de Medemer » repose sur quatre piliers essentiels - Premier ministre Abiy

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué que l'« État Medemer » orientera son action autour de quatre piliers majeurs : la création, l'accélération, la réplication et l'assurance qualité.

S'exprimant lors d'une session de formation destinée aux hauts cadres du Parti de la Prospérité (PP), il a détaillé les principes qui guideront l'approche de son gouvernement.

Abiy Ahmed a souligné que la création constitue la base de toute démarche qualitative. « Sans forte capacité de création, il est impossible de garantir la qualité », a-t-il affirmé, rappelant que cette dernière découle directement de l'innovation continue.

Il a également mis en avant l'importance de la rapidité, estimant que « sans accélération, l'obtention de résultats significatifs dans un délai donné demeure illusoire ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, la combinaison d'une production soutenue et d'une action rapide est indispensable pour atteindre des résultats durables et de haute qualité.

Expliquant l'articulation entre ces concepts, il a précisé : « En augmentant notre capacité de création et en accélérant le rythme, nous créons les conditions nécessaires pour affiner nos actions et obtenir une qualité pérenne. »

Ce processus d'amélioration constante sous-tend le principe d'assurance qualité, tandis que l'alliance de la rapidité et de la création ouvre la voie à la réplication des résultats.

Le Premier ministre a réaffirmé que ces quatre idées structurent le cœur de la philosophie de l'« État Medemer ».