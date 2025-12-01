Ethiopie: « L'État de Medemer » repose sur quatre piliers essentiels - Premier ministre Abiy

30 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué que l'« État Medemer » orientera son action autour de quatre piliers majeurs : la création, l'accélération, la réplication et l'assurance qualité.

S'exprimant lors d'une session de formation destinée aux hauts cadres du Parti de la Prospérité (PP), il a détaillé les principes qui guideront l'approche de son gouvernement.

Abiy Ahmed a souligné que la création constitue la base de toute démarche qualitative. « Sans forte capacité de création, il est impossible de garantir la qualité », a-t-il affirmé, rappelant que cette dernière découle directement de l'innovation continue.

Il a également mis en avant l'importance de la rapidité, estimant que « sans accélération, l'obtention de résultats significatifs dans un délai donné demeure illusoire ».

Selon lui, la combinaison d'une production soutenue et d'une action rapide est indispensable pour atteindre des résultats durables et de haute qualité.

Expliquant l'articulation entre ces concepts, il a précisé : « En augmentant notre capacité de création et en accélérant le rythme, nous créons les conditions nécessaires pour affiner nos actions et obtenir une qualité pérenne. »

Ce processus d'amélioration constante sous-tend le principe d'assurance qualité, tandis que l'alliance de la rapidité et de la création ouvre la voie à la réplication des résultats.

Le Premier ministre a réaffirmé que ces quatre idées structurent le cœur de la philosophie de l'« État Medemer ».

Lire l'article original sur ENA.

