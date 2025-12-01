Afrique Centrale: Entérinement de l'accord RDC-Rwanda - Un témoignage de l'engagement pour la paix de Félix Tshisekedi, selon Muyaya

L'entérinement prochain de l'accord de paix RDC-Rwanda par le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, illustre la volonté de Kinshasa de restaurer une paix durable dans la partie orientale du pays, théâtre de conflits armés depuis plusieurs années. Cette déclaration est du porte-parole du Gouvernement congolais, Patrick Muyaya. Il s'est prononcé samedi 29 novembre, lors d'un entretien exclusif accordé à Radio Okapi.

Félix Tshisekedi se rendra prochainement à Washington pour l'entérinement de l'accord de paix conclu entre la RDC et le Rwanda, en juin dernier, sous l'égide des États-Unis.

Selon Patrick Muyaya, « ce voyage témoigne, une fois de plus, de l'engagement du Chef de l'État à mettre fin à l'insécurité et à consolider la stabilité dans l'Est ».

Le porte-parole du Gouvernement a également exhorté la population à rester vigilante et unie face aux menaces extérieures :

« Nous devons éviter de laisser la voie aux envahisseurs rwandais. L'unité nationale est notre meilleure arme pour préserver la souveraineté et la paix », a insisté Patrick Muyaya.

Cet accord de paix, négocié sous médiation américaine, suscite de nombreux débats sur ses implications pour l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC, mais aussi sur la sécurité régionale ainsi que la coopération bilatérale entre Kinshasa et Kigali.

Félix Tshisekedi donne des assurances

Devant la diaspora congolaise en Serbie, le Président Félix Tshisekedi, a clarifié, vendredi 28 novembre, les contours de l'accord signé avec le Rwanda.

« Je me rendrai à Washington pour entériner l'accord signé avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis et qui a déjà été rendu public en toute transparence. Mais ne vous laissez pas berner : on ne fera ni brassage ni mixage », a affirmé le Chef de l'État.

M. Tshisekedi a également abordé la question de l'intégration régionale, qu'il considère comme une priorité depuis son accession au pouvoir. Toutefois, il a rappelé les obstacles rencontrés :

« Concernant l'accord d'intégration régionale, sachez qu'il n'y a rien de nouveau. L'intégration régionale, c'est tout ce que j'ai désiré dès mon accession au pouvoir, mais ils nous ont poignardé dans le dos en 2022 ».

Pour apaiser les craintes de certains congolais sur le respect de la souveraineté de la RDC, Felix Tshisekedi a fait savoir que le respect des accords passe par des engagements clairs :

« Le respect des accords implique le respect de la souveraineté de notre pays, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et le rétablissement de la confiance mutuelle. On ne fait pas de commerce régional sans paix ni confiance rétablie », a-t-il martelé.

Les Chefs d'Etat rwandais et congolais doivent entériner début décembre, l'accord de paix signé le 27 juin dernier à Washington par leurs ministres des Affaires étrangères, sous l'égide des Etats Unis.

Ce prochain important rendez-vous diplomatique, pour tenter de ramener la paix dans la région, est annoncé alors que des tensions persistent entre la RDC et le Rwanda.