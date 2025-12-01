Afrique: Réélection du Maroc à la Vice-Présidence du PHI de l'UNESCO

Le Royaume du Maroc a été réélu, vendredi au siège de l'UNESCO à Paris, en tant que Vice-Président du Programme Hydrologique Intergouvernemental (PHI) de l'organisation onusienne, au titre de la région arabe, pour le mandat 2025-2027.

Selon un communiqué de la délégation permanente du Maroc auprès de l'UNESCO, cette reconduction témoigne de « la confiance renouvelée envers l'engagement constant du Royaume du Maroc en faveur de la gestion durable des ressources en eau, du renforcement de la coopération scientifique et de la promotion de politiques hydriques fondées sur la recherche et l'innovation ».

Cité dans le communiqué, l'Ambassadeur, Délégué Permanent du Maroc auprès de l'UNESCO, Samir Addahre, souligne que la réélection du Royaume confirme également « le rôle actif du Maroc au sein des instances de gouvernance mondiale, et en particulier le Programme hydrologique de l'UNESCO, ainsi que sa contribution au renforcement des capacités, au partage des connaissances et à l'approfondissement de la coopération entre Etats membres, conformément à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'Assiste, dans un esprit de responsabilité collective et de gestion durable des ressources hydriques ».

Cette dynamique, a poursuivi M. Addahre, "s'inscrit dans la continuité des efforts engagés par le Royaume, qui accueillera à Marrakech, du 01 au 5 décembre prochain, le XIXe Congrès Mondial de l'Eau, coorganisé par le Ministère de l'Equipement et de l'Eau en Partenariat avec l'Association Internationale des Ressources en Eau (IWRA), illustrant ainsi son engagement continu en faveur de la sécurité hydrique et de la promotion d'approches innovantes pour la gestion durable de l'eau ».

« Le Royaume du Maroc réaffirme, à cette occasion, sa détermination à poursuivre ses efforts aux côtés de l'ensemble des partenaires du Programme, afin de soutenir les actions prioritaires de l'UNESCO en matière d'hydrologie, de résilience climatique et de gestion intégrée des ressources en eau », conclut le communiqué.