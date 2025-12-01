Sénégal: Campagne agricole - Le prix du kilogramme d'arachide fixé à 305 FCfa

Pour la campagne de commercialisation, l'État du Sénégal a décidé de fixer le prix du kilogramme d'arachide à 305 FCfa, soit le même montant que l'année dernière.

Après plusieurs réunions techniques, le président de la République a fixé le prix du kilogramme d'arachide à 305 FCfa. C'est ce qu'a révélé le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

Selon Mabouba Diagne, qui s'entretenait avec Marie Rose Faye, porte-parole du gouvernement, après la tenue du Conseil des ministres du 26 novembre 2025, le secteur de l'agriculture a bénéficié, cette année, d'un budget record de 130 milliards de FCfa, soit le plus élevé depuis l'indépendance. Une enveloppe destinée à renforcer l'autonomie alimentaire du pays et à stabiliser les revenus des producteurs.

Cette ambition, affirme-t-il, s'est traduite par plusieurs innovations majeures. « Le programme de la Banque de procurement a permis notamment l'acquisition de nouveaux groupes et équipements, générant près de deux milliards de FCfa d'économies. Les semences et les engrais ont été entièrement fournis avec l'appui technique de l'Institut national de pédologie qui a également produit amendements organiques et intrants améliorés », a listé le ministre.

Poursuivant, M. Diagne a mis en exergue les performances record enregistrées cette année. C'est le cas pour le mil avec plus de 960.000 tonnes, le maïs (plus de 600.000 tonnes) et l'arachide (plus de 1.500.000 tonnes). Le coton fait aussi partie du lot avec plus de 25.000 tonnes, tout comme le riz (plus de 600.000 tonnes) et la banane (plus de 119.000 tonnes).

Ces performances confirment l'efficacité des politiques de soutien au monde rural régulièrement saluées par les organisations paysannes et les partenaires techniques.

Pour le ministre de l'Agriculture, le Sénégal n'a importé aucune pomme de terre cette année, une première dans l'histoire du pays. « En ce qui concerne l'oignon, cela fait désormais neuf mois que le marché national est entièrement couvert par la production locale. Mieux encore, 6000 tonnes ont été exportées. La carotte suit la même tendance, marquant l'aboutissement d'un effort conjugué entre producteurs, services techniques et ministères sectoriels », s'est réjoui Mabouba Diagne.