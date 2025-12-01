Sénégal: Grossesse extra-uterine - Quel est ce stérilet qui accroît le risque ?

Selon une étude, le stérilet Jaydess (Bayer) présente un risque 2 à 3 fois supérieur de grossesse extra-utérine chez les femmes qui l'utilisent, par rapport à celles qui ont recours à un autre stérilet. Explications.

Entre 55.000 et 60.000 femmes sont porteuses d'un stérilet hormonal Jaydess (Bayer). La majorité d'entre elles sont nullipares, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais accouché.

Selon une étude du groupement d'intérêt scientifique EpiPI-Phare menée à la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament (Ansm), il existe un risque accru de grossesse extra-utérine (Geu) chez les femmes qui portent ce stérilet par rapport à celles qui portent un autre stérilet.

À partir des données de remboursement du Système national des données de santé (Snds), Epi-Phare a étudié les grossesses extra-utérines de femmes auxquelles un stérilet, quel que soit le modèle, a été posé pour la première fois entre 2018 et 2022. Objectif : comparer le risque de Geu chez les utilisatrices d'un stérilet au lévonorgestrel (Jaydess 13,5 mg, Kyleena 19,5 mg, Mirena 52 mg, Donasert 52 mg) par rapport aux femmes qui avaient opté pour un stérilet au cuivre.

Selon les résultats publiés le mardi 25 novembre dans The New England Journal of Médicine Evidence, le stérilet Jaydess, d'ailleurs le moins dosé des stérilets hormonaux au lévonorgestrel, expose à un risque de Geu 2 à 3 fois supérieur à celui observé avec les autres stérilets.

Ces résultats confirment ceux d'études précédentes de moindre ampleur : une étude suédoise en 2022 et une autre danoise, en 2023. La présente étude a été réalisée après que l'Agence européenne du médicament a enjoint Bayer de mener une étude de sécurité après autorisation de mise sur le marché. Les résultats intermédiaires confirmaient déjà ce risque en plus des études susnommées.

Aussi, Bayer a déjà arrêté la commercialisation de Jaydess depuis novembre 2024 en France, mais les pharmacies peuvent en vendre jusqu'en février 2027.

L'Ansm affirme que ce stérilet reste une méthode de contraception sûre. Selon l'agence, il n'est pas nécessaire de le faire retirer. Toutefois, si vous souhaitez changer de méthode de contraception, parlez-en à votre médecin ou votre sage-femme qui retirera le stérilet.

Une grossesse extra-utérine signifie que l'œuf fécondé s'est fixé en dehors de l'utérus, le plus souvent dans les trompes. Il s'agit d'une urgence médicale, car en grossissant, l'œuf peut provoquer une distension, voire une rupture de la trompe, avec un risque d'hémorragie dans l'abdomen.

Vos règles sont en retard / vous pensez être enceinte, mais vous n'en êtes pas sûre / Votre test de grossesse est positif ; vous avez des douleurs dans le bas-ventre, souvent d'un seul côté, parfois intenses ; vous avez des saignements vaginaux. En présence d'un ou de plusieurs de ces symptômes, consultez très rapidement un médecin ou une sage-femme, insiste l'Ansm.

Outre le risque d'hémorragie, une Geu présente aussi un risque pour la fertilité ultérieure. À noter : le recours à un stérilet diminue le risque de grossesse et donc de Geu par rapport aux femmes qui n'utilisent pas de contraception. Le risque de Geu chez les femmes porteuses du stérilet Jaydess reste largement inférieur au risque de Geu chez les femmes sans aucune contraception.