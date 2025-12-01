Sénégal: Diner entre inconnus - Le banquet des nouvelles rencontres

Le concept « dîner entre inconnus » ou dîner social a posé ses bagages au pays de la Teranga. Né aux États-Unis en 2010, il gagne en notoriété au Sénégal. Au-delà de partager un repas convivial, le dîner social est une expérience permettant aux participants de tisser des liens et, plus si affinités.

Une douce musique accueille les arrivants dès l'entrée du restaurant. Le décor est chaleureux. Cet endroit choisi comme cadre est dans les tons noirs et blancs. La lumière est tamisée et accueillante. Quelques fleurs artificielles ornent le mur en gravier, donnant un côté bohème à la pièce. La décoration au style champêtre vaut également le coup d'oeil.

Mais la grande table disposée au centre de la salle attire tous les regards. Des cartes indiquant les noms et les personnalités des participants sont soigneusement disposées. La responsable de salle arrange les verres, touche finale de la décoration, en compagnie de Maria Camerica, l'initiatrice du concept « Foodfiend » (amis pour la bouffe).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les premiers participants commencent à arriver un à un. Maria les accueille chaleureusement tout en leur indiquant leur place. Après quelques minutes de patience, les huit participants sont enfin au complet. Un silence lourd de sens règne dans la pièce. Devant l'inconnu, certains affichent des regards fuyants. Mais cela ne dure que quelques secondes, car l'initiatrice de « Foodfriend » lance les présentations.

De l'ingénieur électronique au médecin, en passant par la commerciale, ces profils se prêtent rapidement au jeu. Timides aux premiers abords, les jeux et autres activités permettent aux visages de se dérider, et les silences laissent rapidement place à des éclats de rire. Entre deux assiettes, la magie opère : le courant passe facilement, au grand bonheur de Maria Camerica. La soirée se termine avec un karaoké permettant aux plus timides de chanter quelques notes.

Manger, boire et sociabiliser

Massamba Fall participe au concept « Foodfriend » pour la première fois. Un peu réservé au début de la soirée, il finit par se lâcher et même à taquiner les autres. Pour cette première expérience, l'ingénieur électromécanique affirme avoir fait de belles rencontres. « C'est très agréable. J'ai passé un très bon moment tout en découvrant de nouvelles personnalités », dit-il, visiblement heureux. Lui qui se « sentait seul » dit ne pas regretter cette soirée, car il repart avec de nouvelles connaissances.

« J'en suis à ma troisième expérience et à chaque fois je rencontre de magnifiques personnes autour de discussions profondes », renchérit Wendy. La commerciale se décrit comme une personne assez introvertie. Le dîner entre inconnus est donc un bon moyen pour elle de sortir de sa zone de confort et de tisser de nouveaux liens. Après tout, comme écrivait Marc Levy dans son roman La prochaine fois, une belle rencontre, ce sont les bonnes personnes au bon moment. Assurément !

Sortir de la solitude

Le dîner entre inconnus est toute une expérience sociale. À en croire Maria Camerica, l'initiatrice du concept « Foodfiend », l'idée est d'abord de rompre avec la solitude. En effet, c'est suite à la Covid-19 que la jeune femme s'est rendu compte de la difficulté de trouver quelqu'un pour aller au restaurant. Comme une illumination, Maria commence à réfléchir sur comment réunir ses deux passions : faire de nouvelles connaissances et aller au restaurant. « Foodfriend » devient alors une évidence.

En 2020, elle se lance dans l'aventure. Mais l'Ivoirienne se heurte au scepticisme et à la méfiance des uns et des autres. En décembre 2023, elle relance son concept et cela fait mouche, avec des tarifs variant entre 3 000 F CFA, 5 000 F CFA et 7 000 F CFA. « Les gens commencent à comprendre le concept grâce aux réseaux sociaux. Cela permet d'oublier un peu le digital, de se connecter aux autres, de sociabiliser », explique-t-elle.

Le concept « New in Dakar » (Nouveau à Dakar) organise également des dîners entre inconnus. D'après Maëlle Youpehe, Franco-Ivoirienne installée à Dakar, le but est de rompre avec la solitude. En effet, c'est à partir de son vécu qu'elle pense à ce concept. Arrivée dans un nouveau pays, la jeune femme se sent seule et ressent irrémédiablement le besoin de créer du lien. « L'une des choses les plus compliquées quand tu débarques dans une nouvelle ville ou dans un nouveau pays, c'est la solitude.

Tu es à la fois heureux de cette nouvelle vie, mais tu es aussi en manque de tes proches, donc tu ne savoures pas à 100 %. C'est dans cette optique que j'ai créé New in Dakar pour permettre aux gens de faire des rencontres de manière spontanée et sans prise de tête, et ensuite pourquoi pas créer des liens », explique-t-elle. Et d'ajouter : « Les gens sont très réceptifs à ce genre de concepts car, en discutant avec les membres, je me rends compte que nous sommes beaucoup à nous sentir seuls ici ».

Mais en venant seul, on peut rapidement repartir avec l'élu de son cœur !

Et plus si affinités !

Le destin peut réunir deux âmes autour d'un dîner. C'est ce qui s'est passé lors du dernier dîner entre inconnus de « Foodfriend ». Un dîner qui a particulièrement marqué l'initiatrice, Maria Camerica. Cette dernière a encore en tête le retour d'un des participants. Le sieur avait inscrit son ami, fraîchement divorcé. Et au cours d'une des soirées « Foodfriend », il a pu matcher avec une des participantes. « Ils sont en couple depuis un mois et cela m'a vraiment fait plaisir. Certes, Foodfriend est loin d'être Tinder (Ndlr : une appli de rencontres qui permet aussi de réunir de futurs couples autour d'un dîner). Mais c'est une source de motivation supplémentaire », reconnaît-elle avec un sourire en coin.

Les dîners de « Tablechat » peuvent aussi se solder par des rencontres amoureuses. C'est ce que fait savoir Charlène, qui explique que ce sont des rencontres pouvant être amicales, relationnelles ou même amoureuses. « Les participants n'ont rien à faire, à part mettre les pieds sous la table et déguster de bons plats avec leurs futurs amis ou plus si affinités », renseigne-t-elle.

Pour assurer la tranquillité des participants, celle qui en est à son sixième dîner entre inconnus privatise une salle à cet effet, et la soirée est orchestrée par une ambassadrice chargée de mettre tout le monde à l'aise. Mais avant d'y participer, les adhérents remplissent un formulaire. « Cela va nous permettre d'établir un profil et un algorithme effectue les matchings. Le but est toujours de faire de nouvelles rencontres surprenantes », affirme-t-elle. Des rencontres qui peuvent souvent se terminer par de belles histoires.