Sénégal: Gala des espoirs - Prince à l'assaut de Mor Kang Kang, ce dimanche

Jambaar Productions lance, ce dimanche 30 novembre 2025, la première journée de lutte avec frappe à l'Arène nationale de Pikine. Pour ouvrir la saison, l'affiche phare oppose Prince de l'écurie Bayi Si Xël à Mor Kang Kang, pensionnaire de l'école de lutte Cheikh Mbaba. Un duel très attendu entre deux combattants aux profils totalement opposés.

Après plusieurs mois d'affûtage et de défis nourris, le promoteur Mansour Bâ propose une journée des espoirs, ce dimanche. Une opposition très attendue entre Prince et Mor Kang Kang pour lancer la saison 2025-2026 de lutte.

Physiquement, le face-à-face ressemble à un choc entre David et Goliath. Prince, longiligne et puissant, affiche une stature impressionnante, proche de celle d'un basketteur. Mor Kang Kang, plus petit et compact, mise davantage sur sa mobilité et son explosivité.

Mais les apparences peuvent tromper. Les deux lutteurs sont affûtés et animés d'un mental à toute épreuve. Le 15 novembre dernier, lors de leur dernier face-à-face, la tension était à son comble. Prince, sûr de lui, avait promis de dominer rapidement son adversaire, assurant qu'il « dirigera les débats » et que Mor Kang Kang « versera des larmes » le jour du combat.

Le Pikinois affirme être prêt physiquement, techniquement et mentalement, déterminé à confirmer sa dynamique de victoires. Mor Kang Kang n'a pas tremblé devant ces provocations. Le lutteur de la Médina et du Baol, fier de son parcours, avait répliqué avec assurance, convaincu de pouvoir surprendre son adversaire malgré l'écart de taille. Il avait promis un combat engagé, affirmant qu'il « répondra coup pour coup » et fera vivre un calvaire à Prince une fois dans l'enceinte.

Les deux protagonistes restent d'ailleurs sur des performances rassurantes. Prince a brillé le 4 mai 2025 en dominant Modou Anta de Thiès Mbollo, confirmant une progression régulière. Mor Kang Kang, lui, a signé une victoire convaincante sur Boy Diop 2 de Yeumbeul Marin lors de sa dernière sortie (22 décembre 2024).

Ce dimanche, chacun cherchera à préserver sa dynamique et à s'offrir un nouveau succès pour bien lancer la saison. Un combat qui promet intensité, un engagement et un spectacle peu commun.