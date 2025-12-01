Maroc: Annulation de 70.948 avis de recherche émis par les parquets près les tribunaux du Royaume jusqu'à fin octobre 2025

30 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Un total de 70.948 avis de recherche émis par les parquets près les tribunaux du Royaume ont été annulés jusqu'à fin octobre 2025, à la suite de l'examen de 117.359 procès-verbaux, apprend-on auprès de la Présidence du Ministère public.

Cette mesure intervient dans le cadre de l'interaction positive avec la circulaire adressée par la Présidence du Ministère public aux procureurs généraux du Roi et aux procureurs du Roi, en date du 16 septembre 2025, dans le droit fil de son engagement à respecter et préserver les libertés des personnes.

La circulaire portait sur la révision et l'annulation, le cas échéant pour prescription ou autres motifs, des avis de recherche relatifs à la gestion des enquêtes pénales et à l'exécution des peines privatives de liberté et de la contrainte par corps.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.