Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le 2e congrès ordinaire du PAPE prévu avant la fin de l'année

Réuni en session extraordinaire le 29 novembre à Brazzaville sous la direction de son président, Jean-Pierre Agnagoye, le conseil national du Parti du peuple (PAPE) a retenu les dates des 26 et 27 décembre pour la tenue de son 2e congrès ordinaire.

Pour parachever la préparation initiée depuis 2024, un comité restreint de onze membres a été mis en place. Le 2e congrès ordinaire du PAPE sera une occasion pour les participants de prononcer la radiation définitive de certains membres. Les autres enjeux majeurs de ce congrès seront, à en croire la déclaration issue du conseil national, d'actualiser les textes fondamentaux et de renouveler les instances du parti.

Parti d'opposition, le PAPE entend également renforcer la cohésion en son sein et réaffirmer son positionnement sur l'échiquier politique national en tant que parti membre du Rassemblement des forces du changement (RFC). Analysant la situation politique et socioéconomique nationale du pays, à trois mois de l'élection présidentielle de mars 2026, les membres du conseil ont constaté « avec une grande désolation et consternation » que "la crise multidimensionnelle dans laquelle le Congo est plongé ne fait que s'aggraver".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« (...) Les tenants du pouvoir en place préparent encore à ciel ouvert un nouveau passage en force pour se maintenir et prolonger le calvaire qu'ils font subir au peuple. Les membres du conseil réaffirment en conséquence, la position du PAPE qui demeure toujours constante à l'égard de ce pouvoir, ainsi que son adhésion et sa participation conséquentes à toutes les actions concrètes visant le renforcement des rapports des forces en faveur du changement », ont-ils promis dans une déclaration rendue publique par le secrétaire général du parti, Yvon Camille Boloumba.

Quelques exclusions prononcées

Le conseil national a, par ailleurs, décidé de l'exclusion immédiate du parti de cinq membres de l'Association des jeunes du Congo et de la diaspora (AJCD) qui se sont distingués par des agressions physiques et verbales empêchant la tenue le 27 septembre dernier du conseil national au siège du RFC en usant "d'une attitude arrogante, malveillante et désobligeante à l'égard des dirigeants du parti".

« L'occasion leur est donnée de convertir leur association initiative en parti politique. Il leur suffit pour cela, de remplacer la lettre A de leur association par la lettre P, pour devenir Parti des jeunes du Congo et de la diaspora. Ce qui correspondra mieux à leur aspiration d'être le parti de la jeunesse agitée et anti seniors, car Jean Joseph William Otta, fondateur du PAPE avait clairement inscrit dans la déclaration de création de ce parti que celui-ci est un outil de combat mis à la disposition du peuple congolais, sans discrimination sur la base du sexe, de la religion, de l'ethnie et encore moins sur la base de l'âge », a poursuivi la déclaration.

Ainsi, il est formellement interdit à compter du 29 novembre 2025 aux membres exclus de parler au nom du PAPE et d'utiliser son logo, ses symboles, sous peine des poursuites devant les juridictions compétentes. Le conseil a, cependant, laissé une ouverture à certains membres de l'AJCD qui avaient régulièrement signé leurs fiches d'adhésion individuelle en novembre 2024, et qui ne se sont pas distingués par des actes désinvoltes, de rester, s'ils le souhaitent, au parti. Cela à condition de s'engager résolument à respecter les statuts, le règlement intérieur, les organes et les dirigeants issus du 1er congrès de janvier 2021.