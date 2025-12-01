Afrique: Coupe africaine de la Confédération - AS Otohô relancée par sa victoire sur le CR Belouizdad

L'Association sportive Otohô s'est relancée dans la course à la qualification pour les quarts de finale en dominant, avec la manière, les Algériens du CR Belouizdad.

Le représentant congolais s'est imposé le 29 novembre au stade Alphonse- Massamba-Débat 4-1 devant les Algériens de CR Belouizdad en match comptant pour la deuxième journée en y ajoutant la manière. Le club d'Oyo se relance ainsi après sa défate initiale chez les Sud-Africains de Stellenbosch lors de la première journée.

L'AS Otohô a plié le match dès la première demi-heure grâce à l'efficacité clinique de ses joueurs devant les buts. Souvent décriés pour leur manque de réalisme les joueurs congolais ont bien réglé la mire. Et c'est le défenseur Jacques Ndecket qui met son équipe dans les meilleures dispositions. Il ouvre le score sur un corner de Prince Mouandza à la 12e minute.

Libérés par ce but, les Congolais se montrent à leur avantage. Bandiougou Diallo conclu de la belle manière l'action bien menée par Wilfried Nkaya à la 26e minute.

Dans la foulée, Gossim Elenga tue tout le suspense d'une frappe imparable à la 29e minute.

La deuxième période a été bien maîtrisée par l'AS Otohô en y ajoutant un 4e but à la 65e minute grâce à Rosney Ravelli Obembi.

La réduction sur penalty de Meziane Ben Tahar à la 81e minute n'est qu'anecdotique.

L'AS Otohô revient à la hauteur de son adversaire, le dépassant au classement grâce à la différence de buts. Les congolais occupent actuellement la deuxième pace du groupe C après le nul concédé par Stellenbosch 1-1 sur le terrain de Singida Black stars. L'AS Otohô a désormais toutes les clés en main pour prolonger son plaisir le 25 janvier prochain contre Singida Black stars en Tanzanie lors de la troisième journée et se rapprocher davantage de leur première qualification en quarts après deux tentatives manquées.

Première mission à domicile réussie pour l'AS Otohô mais le plus dur reste à faire. En attendant la troisième journée, son cri du coeur quant au manque du championnat doit rencontrer une oreille attentive des gestionnaires du sport. Agir positivement renforcerait ses chances de qualification.

« Avant la mi temps, il y a des joueurs qui ont commencé à avoir des crampes. Et à dix quinze minutes de la fin, il y a cinq ou six joueurs qui ont demandé à sortir parce qu'ils n'ont pouvaient plus. Ce n'est pas facile parce qu'on ne joue pas le championnat. On se contente de matches amicaux à gauche à droite. Il faut tirer le chapeau à ces joueurs qui sont engagés et déterminés à aller chercher quelque chose sur le continent. Je pense qu'ils ont été à la hauteur et qu'ils ont représenté dignement le pays en lançant un signal »,a commenté Sekou Seck, l'entraîneur de l'As Otohô après la rencontre.

« On va donner une semaine de congés à nos joueurs. On va essayer de négocier des matches amicaux si cela peut nous aider à relever le défi. C'est tout ce qu'on peut faire »,a-t-il ajouté.