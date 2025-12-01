Afrique: Coup d'état en Guinée-Bissau - Brazzaville accorde son hospitalité à Umaro Cissoko Embalo

La capitale congolaise a accueilli, samedi 29 novembre, l'ex-président de Guinée Bissau, Umaro Cissoko Embolo, a-t-on appris de sources concordantes ce week-end.

Renversé lors d'un coup d'état militaire au lendemain de l'élection présidentielle et des législatives du 23 novembre, le dirigeant bissau-guinéen s'était un premier temps envolé pour le Sénégal. Il y est resté quelques heures seulement avant de prendre la direction de Brazzaville, au Congo, où il serait installé dans un grand hôtel de la place en compagnie de quelques proches, indiquent les mêmes sources

Le gouvernement congolais n'a pas encore officiellement communiqué sur la question et l'on ne sait pas pour l'instant si Umaro Cissoko Embolo, qui a de bons rapports avec les plus hautes autorités du pays, séjournera plus longtemps au Congo.

La prise du pouvoir par les militaires en Guinée Bissau, le 26 novembre, a été condamnée par l'Union africaine et par la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest). Les deux institutions ont immédiatement suspendu la Guinée Bissau de leurs instances et appellent au retour à l'ordre constitutionnel.

À Bissau, le général de division Horta N'Tam, ancien chef d'état-major de l'armée de terre, meneur du putsch, a prêté serment le 27 novembre comme nouveau président de la Guinée-Bissau et promet une transition de douze mois. Il a nommé l'ancien ministre des Finances Illido Vieira Té au poste de Premier ministre.

Les nouvelles autorités ont mis en place un « Haut commandement militaire pour la restauration de la sécurité nationale et de l'ordre public ».