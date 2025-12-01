Congo-Brazzaville: Mindouli - La méthodologie Germe enseigné aux petits producteurs agricoles du Pool

Le Bureau international du travail (BIT) en collaboration avec le Projet de développement intégré des chaines de valeurs agricoles au Congo (Prodivac) a organise, du 27 novembre au 13 décembre à Mindouli, dans le département du Pool, une formation de cent petits producteurs agricoles sur la méthodologie "Gérez mieux votre entreprise" (Germe).

La formation, qui est la première du genre, est financée par la Banque africaine de développement (BAD). Elle est scindée par vague de vingt producteurs agricoles et, est animée par vingt conseillers d'entreprises formés en "méthodologie germe niveau I du BIT".

L'initiative vise également à valoriser les ressources humaines dans le secteur de l'agriculture et encourager l'éclosion et le développement de l'entrepreneuriat agricole.

Les connaissances et la maitrise des concepts acquises dans le cadre de cette formation permettront aux entrepreneurs de développer et d'améliorer leurs compétences dans l'approvisionnement, la gestion des stocks, le marketing, l'estimation, l'organisation d'un groupement, la tenue d'une comptabilité, la gestion humaine et autres.

Au terme de cette formation, ces petits producteurs et les délègues des groupements coopératifs venant de Kinkanda, Kingoyi et de Mindouli auront des compétences à promouvoir des emplois plus nombreux et décents dans le secteur agricole au bénéfice des jeunes.

Au terme de la formation au programme "Gérez mieux votre entreprise" (Germe) du Bureau international du travail (BIT), l'entrepreneur Albert Ngoma, un éleveur de boeufs âgé de cinquante-sept ans et la cultivatrice, Raymonde Bassilaho, âgé de cinquante et un ans, ont tous deux donnés leurs impressions sur le module II consacré à l'Entreprise et Famille. « En Afrique la famille est large. L'entreprise doit avoir des normes car il faut identifier l'influence de la famille, des amis et autres personnes sur les décisions de l'entreprise. Pour réussir dans la vie, il faut prendre des risques, être stratégique et travailler en équipe », ont-ils soutenus.

Par ailleurs, ces deux séminaristes plaident afin que ce genre de formation soit déployé à l'ensemble des agriculteurs du Pool et des autres départements du Congo. « Cette formation est une première pour nous. Nous avons appris les qualités que doit avoir un entrepreneur, et les conditions pour travailler avec un parent ou un ami. Nous connaissons ce qu'on appelle le cycle des affaires. Pourquoi pas les autres entrepreneurs agricoles ne l'apprendraient pas comme nous désormais ? », ont résumé Albert Ngoma et Raymonde Bassilaho.

Très motivés à l'idée d'inculquer des connaissances au moyens des échanges interactives aux séminaristes, les formateurs à la méthodologie "Gérez mieux votre entreprise" (Germe) notamment Andely Beeve Baptiste-Junior et Dupond sont tous émus par la motivation des apprenants.

Au terme de la deuxième journée de formation, la coordonnatrice nationale du Bureau international du travail (BIT) pour le Prodivac, Gloria Ondako Oket, a motivé les apprenants à mieux s'imprégner des connaissances et développer leurs capacités d'apprentissage.