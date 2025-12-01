Afrique: Pétanque - Le Congo termine deuxième au championnat d'Afrique

L'équipe nationale du Congo de pétanque a fait honneur à la nation, le 28 novembre à Nouakchott, en Mauritanie, lors des finales du championnat d'Afrique de la discipline. Les Diables Rouges terminent à la deuxième place derrière la Tunisie.

La Fédération Congolaise des sports boules (Fécoboules) a dignement représenté le pays lors du championnat d'Afrique qui s'est déroulé du 22 au 28 novembre à Nouakchott, en Mauritanie.

Au terme d'âpres confrontations, les athlètes congolais ont dominé la majorité de leurs adversaires avant de remporter la médaille d'argent en triplette surclassant la vingtaine des pays en lice.

Sans préparation au niveau local, les Congolais ont accompli un véritable exploit avec les moyens de bord. « Nous sommes très contents puisque nous avons atteint l'objectif visé. Nous avons relevé les couleurs de notre pays malgré les difficultés... Merci au peuple congolais pour leur soutien. En 2024, nous avons ramené la coupe d'Afrique à la maison et aujourd'hui nous apportons la médaille d'argent. Nous avons joué cette compétition sans préparation mais nous avons battu beaucoup de pays, y compris la Mauritanie », indiqué Talens Tsouari.

Malgré leur défaite en finale face à la Tunisie (13-08), les Congolais ont occupé la deuxième place. La délégation congolaise composée de quatre athlètes (Binguila Charbrol, Batambika Verdorold, Babassana Christ, Ndembi Bertrand) plus le président de la Fédération, Talens Tsouari, a créé la sensation en battant en demi-finale, la Côte d'ivoire (13-08), après avoir éliminé le pays hôte, la Mauritanie (13-12). Mené dès le début par six points d'écart, le Congo a fait une remontada jusqu'à dominer son adversaire d'un point.