Congo-Brazzaville: Intervention de l'Acpe - Bureau de Paris à la 2ème édition du Forum Jeunesse Congo

Dans le cadre de l'évolution professionnelle, l'antenne parisienne de l'Agence congolaise pour l'emploi (Acpe) est intervenue pour montrer à près de 50 000 Congolais installés en France, l'objectif premier de sa mission, qui est de mettre en lien les entreprises privées ayant pignon sur rue en république du Congo, avec des salariés issus de la diaspora.

Profitant de son invitation à la rencontre initiée par le Conseil des jeunes congolais en vue de la création d'un pont essentiel entre la jeunesse, l'emploi et l'engagement, en présence de plusieurs représentants de la société civile et du monde du travail, et de plusieurs jeunes, l'Acpe-Bureau de Paris, représenté par son chef de Bureau, Douniama Kamongo et de l'un des conseillers, Jean Yves Ickonga Akindou, a été honoré de pouvoir prendre la parole dans ce forum consacré à l'insertion professionnelle, à l'évolution de carrière et à l'engagement associatif.

Intervenant en premier, le chef de Bureau de Paris a rappelé brièvement l'existence de sa structure dédiée à la mission de service public chargé de l'emploi en République du Congo. Son rôle est de mettre en relation les demandeurs d'emploi, les entreprises, et de soutenir l'insertion sur le marché du travail. En France, avec le bureau parisien, l'objectif principal consiste à établir le lien entre la république du Congo et sa diaspora. Elle procède à l'identification des talents qu'elle valorise et les reconnecte avec leur pays d'origine.

Il a ensuite poursuivi avec la présentation des missions de l'Acpe, à savoir les axes clés d'intervention suivants : l'accompagnement des demandeurs d'emploi, la diffusion et la centralisation des offres sur tout le territoire, l'orientation, la reconversion, la formation et surtout, la mise en relation entre compétences et besoins des entreprises.

« Mais notre travail ne s'arrête pas là, a confié le représentant... Nous accompagnons aussi celles et ceux qui souhaitent revenir travailler au Congo, entreprendre (FIGA), s'investir, transmettre (FONEA) ». Et de poursuivre : « ici, à Paris, notre rôle est stratégique : nous recensons les talents congolais formés en Europe, nous créons une base de données des compétences stratégiques, nous présentons ces profils aux entreprises, aux institutions, aux recruteurs au Congo, nous facilitons les passerelles professionnelles France/Congo. En une phrase, nous sommes un pont, un lien vivant entre la diaspora et les opportunités du pays ».

En adéquation avec l'une des tables rondes concernant l'insertion, l'évolution professionnelle et l'engagement, Jean Yves Ickonga Akindou a expliqué que ce sont les mots qui s'appliquent exactement aux missions de l'Acpe qui accompagne les membres de la diaspora qui le souhaitent à préparer leur retour ou leur intégration dans le marché du travail congolais. À ce propos, elle offre un appui à la rédaction du CV adapté au contexte local, prépare aux entretiens, met en relation directe avec les entreprises et facilite l'accès aux offres d'emploi en république du Congo. « Le but est simple : réduire la distance entre vous et les opportunités », a-t-il précisé.

Complétant cette contribution, Douniama Kamongo a confié qu'en ce qui concerne l'évolution professionnelle, l'Acpe se dresse comme étant un outil pour évoluer et progresser dans la carrière des compatriotes accompagnés. De ce fait, elle identifie les secteurs porteurs en République du Congo. Elle offre des formations adaptées aux besoins du marché, procède à la valorisation de l'expérience acquise en Europe et assure l'accompagnement à la reconversion si nécessaire. Ce qui résume en ces termes : « Vous avez des compétences : le Congo en a besoin ! Notre rôle est de transformer ce besoin en opportunité concrète ».

Quant à l'engagement associatif, il a expliqué croire profondément au rôle des associations comme passerelle d'influence, de solidarité, de transmission et de développement. Avec celles-ci, l'Acpe peut informer, orienter, mobiliser, connecter des talents et construire des projets collectifs. « Votre dynamique est l'un des moteurs les plus puissants pour faire circuler l'information et pour encourager un jour, peut-être, le retour de nombreux talents vers la république du Congo ».

Portant un peu plus de clarté sur ses propos, le représentant de l'Acpe s'est exprimé en ces termes : « Nous avons besoin de vous. Nous ne pouvons pas faire avancer l'emploi et le retour des compétences sans vous. Beaucoup de Congolais veulent rentrer. Beaucoup veulent contribuer et mettre leur savoir au service du pays. Mais la réalité est parfois complexe et nous voulons l'entendre : Nous avons besoin de comprendre avec vous quels sont les véritables obstacles en ce qui concerne l'accès à l'emploi, le niveau de salaire, les démarches administratives, le logement, la reconnaissance des diplômes, le manque d'information ou simplement la peur du saut dans l'inconnu ».

Vu ce contexte, il a estimé « qu'aucun retour ne doit être subi. Aucun retour ne doit être improvisé car le retour ne se décrète pas, il s'organise ! Et nous voulons l'organiser avec vous. Nous voulons écouter. Analyser. Et transformer vos témoignages en solutions concrètes ».

Il a appelé l'assistance à l'action en incitant les participants, dès la fin du Forum, à s'inscrire dans la base de données de l'Acpe intitulée "Base de données de la diaspora" et également à répondre au questionnaire qui leur est soumis, estimant que : « chacune et chacun ici peut contribuer. Chacune et chacun peut influencer les politiques d'emploi. Chacune et chacun peut devenir ambassadeur du retour au pays ».

En conclusion, Douniama Kamongo a adressé ce message : « la république du Congo a besoin de vous. Vos compétences, vos parcours, vos expériences sont une richesse nationale. L'Acpe n'est pas là seulement pour accompagner, elle est là pour construire avec vous. Aidons-nous mutuellement. Écoutons-nous. Et avançons ensemble vers un retour réfléchi, structuré et possible ».

Vivement applaudi par l'assistance, le duo de représentants de l'Acpe s'est prêté à la séquence de questions-réponses. La préoccupation sur la grille salariale a été longuement été abordée. Parmi les contributions retenues, on notera celle de l'enseignant-chercheur à l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville Inès Féviliyé sur la visibilité des emplois proposés par l'agence.