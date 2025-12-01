Congo-Brazzaville: Mayoko-Moussondji - Ulsan Mining Congo va produire trois millions de tonnes de fer par an

La filiale du groupe turc Ulsan prévoit un démarrage de la production dès 2026, avec une capacité initiale de trois millions de tonnes de fer par an, portée à cinq millions à partir de la troisième année.

Au Congo, Ulsan détient depuis 2023 un permis d'exploitation du gisement de fer de Mayoko-Moussondji. La réussite du projet dépend toutefois de la réhabilitation de la voie ferrée de 465 km reliant Mayoko au port de Pointe-Noire, dont la gestion des activités conventionnelles est assurée par le groupe turc Albayrak. Ulsan conduit actuellement les travaux nécessaires pour remettre cette infrastructure en état.

Le groupe négocie également avec le gouvernement congolais l'acquisition d'un terrain dans une zone industrielle spéciale pour y construire une usine intégrée de production de pellets, de fer de réduction directe et d'acier, ainsi qu'un projet énergétique propre de 120 MW destiné à alimenter ses installations.

Par ailleurs, au niveau continental Ulsan a également signé une convention minière au Sénégal pour un projet aurifère dans la zone de Makana et envisage de nouveaux investissements au Mozambique, en Zambie, au Burundi, en Tanzanie, au Rwanda (principalement pour les terres rares) et au Gabon, pour des projets de fer et de terres rares.

Selon le groupe, ses investissements en Afrique atteindront 300 millions de dollars sur la période 2025-2026, dont 80 % au Congo et 20 % au Botswana où un protocole d'accord d'une valeur de 5,5 milliards de dollars a été signé entre le gouvernement et un consortium international mené par le groupe turc Ulsan Holding, aux côtés de Thirty Five Global Links (TFGL) de Singapour, d'Innovation Global Industries (IGI) de Chine et de Mercuria Asia Resources, filiale du négociant suisse Mercuria Energy Group.

L'accord a été paraphé par Fatih Gülsün, président d'Ulsan Holding, Jianyun Sun, directeur des investissements de Mercuria Energy Trading, Fangzhou Xu, directeur du développement international d'IGI, et Khalid bin Mohammad Al Attiyah, président du conseil d'administration de TFGL et ancien vice-Premier ministre du Qatar, aux côtés de Bogolo Joy Kenewendo, ministre botswanaise des Mines et de l'Énergie. Ce protocole, d'une durée de sept ans, porte sur la réhabilitation des centrales thermiques A et B de Morupule, situées dans l'est du pays, ainsi que sur la construction de nouvelles centrales solaires et de centrales à charbon utilisant des technologies propres. Le projet comprend également la rénovation et l'extension des infrastructures de transport et de distribution d'électricité.

À terme, la capacité totale de production devrait atteindre 1,5 gigawatt, permettant non seulement d'assurer la sécurité énergétique du Botswana, mais aussi de positionner le pays comme exportateur régional d'électricité au sein du Southern African Power Pool (SAPP).

Cet accord marque une nouvelle étape dans la stratégie d'expansion d'Ulsan au Botswana. En août 2025, le groupe avait déjà obtenu des permis d'exploration pour l'uranium et les platinoïdes, ainsi que deux licences d'exploration diamantifère : l'une dans la région de Tsabong, l'autre dans la zone de Boteti, à proximité des concessions de De Beers et Lucara Diamond. Ulsan mène également des travaux de prospection à Francistown, la deuxième plus grande ville du pays.

Fondé en 1999, Ulsan Holding est un acteur majeur du secteur de la défense, spécialisé dans la fabrication d'explosifs, de munitions, de drones et de systèmes de surveillance, qui constituent la principale source de ses revenus. Le groupe est également actif dans les secteurs minier, énergétique, pétrolier, du charbon, de la construction et de l'aviation, avec une attention particulière portée aux minéraux critiques et radioactifs ayant un lien stratégique avec la défense.