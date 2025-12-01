Congo-Brazzaville: Droits de l'enfant - Le pays appelé à renforcer son dispositif national de protection

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) accompagne le gouvernement dans l'application de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (Cide). Lors d'un atelier organisé le 27 novembre à Brazzaville, les acteurs ont insisté sur la nécessité d'une meilleure coordination et de budgets adaptés pour répondre à la vulnérabilité qui touche près de la moitié des enfants du pays.

À la faveur de l'atelier de lancement du dispositif de coordination intersectorielle chargé du suivi de la Convention relative aux droits de l'enfant, le représentant adjoint de l'Unicef au Congo, James Mugaju, a exhorté les autorités congolaises à instaurer un cadre institutionnel solide pour favoriser le dialogue et le consensus national autour des droits des enfants. Selon lui, cette rencontre élargie marque un moment de réflexion sur la manière de concrétiser les engagements pris par le pays dans ce domaine.

Malgré quelques progrès observés, des défis structurels, institutionnels et financiers continuent de freiner la mise en oeuvre effective des droits de l'enfant dans le pays. Les constats et recommandations formulés par le Comité des droits de l'enfant lors de sa visite au Congo en décembre 2024 constituent, d'après James Mugaju Mugaju, des « opportunités stratégiques » pouvant accélérer les priorités nationales si elles sont portées par un processus consultatif impliquant institutions, enfants et communautés. Les secteurs clés tels que l'éducation, la santé ou encore la protection demeurent confrontés à d'importantes contraintes budgétaires.

De son côté, le directeur général du partenariat au développement, Aimé Blaise Mitoumbi, a reconnu que plusieurs obstacles freinent la mise en oeuvre des engagements du pays, notamment l'absence de coordination nationale et locale, les conflits de compétences entre ministères et les retards dans l'exécution des budgets sociaux. Il a toutefois réaffirmé la détermination des autorités congolaises à apporter des solutions durables aux vulnérabilités socio-économiques touchant les enfants, lesquelles concernent aujourd'hui près de la moitié des moins de 18 ans.

Le directeur général des affaires sociales, Christian Roch Mabiala, a pour sa part souligné que la situation de l'enfance demeure préoccupante, car de nombreux enfants restent vulnérables face aux maladies épidémiologiques, comme le paludisme, ainsi qu'aux inégalités de vaccination.

De ces échanges, il ressort la nécessité d'intégrer explicitement le droit de l'enfant dans le processus budgétaire national, à travers une meilleure visibilité des crédits et une définition claire des ressources destinées à l'enfance, tant au niveau national que local. Pour la directrice du partenariat bilatéral et multilatéral, Suzanne Somboko, le groupe de travail technique créé à cet effet devrait réaliser une revue documentaire complète et rassembler l'ensemble des textes relatifs à la protection de l'enfant. Ce travail permettra au Congo d'honorer les engagements pris lors des 5e et 6e revues de la Cide à Genève, notamment la mise en place d'un cadre de concertation réunissant ministères et ONG oeuvrant dans le domaine de l'enfance.

Les conclusions du comité mis en place seront soumises ultérieurement aux ministères concernés pour de nouvelles orientations.