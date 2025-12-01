Congo-Brazzaville: Message sur l'état de la nation - Suzanne Kaba-Velé Mpan se félicite des volets paix et entrepreneuriat

Présente au palais des congrès de Brazzaville aux côtés de ses collègues parlementaires, la députée de la première circonscription de Loandjili, dans le 4e arrondissement de Pointe-Noire, Suzanne Kaba-Velé Mpan, a suivi avec une attention particulière, le 28 novembre, le message du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, sur l'état de la nation, devant le Parlement réuni en congrès.

Interrogée à chaud par la presse lors de cette journée symbolique marquant la célébration du 67e anniversaire de la Proclamation de la République, l'élue du Parti congolais du travail a retenu deux thèmes majeurs: la paix et l'entreprenariat. « Félicitations au chef de l'Etat pour la paix. La paix est un état de calme et de tranquillité », a-t-elle lancé dans la foulée.

En effet, le président de la République a insisté sur la notion de paix qui n'est pas uniquement synonyme de situation de non-conflit ou de non-guerre. « La paix, c'est aussi l'éradication de tout phénomène attentatoire à la sécurité, à la quiétude des populations. Le disant, je fais allusion à l'opération engagée par la Force publique contre la dangereuse montée du grand banditisme », justifiait le chef de l'Etat face à un phénomène qui menace de déstabiliser le secteur informel, tenu par les femmes qui se lèvent tôt et finissent tard, la nuit.

Dans un contexte où l'Etat ne pourrait plus être le seul pourvoyeur d'emplois, l'avenir de la jeunesse s'inscrit dans l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. C'est ainsi que le président de la République a rappelé des initiatives entreprises par le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage et le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement dans le cadre de la consolidation de l'oeuvre d'insertion et de réinsertion socio-économique des jeunes.

Une vision vivement saluée par la députée de Loandjili 1. « Le président a insisté sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat désigne l'action d'entreprendre, de mener à bien un projet. Souvent utilisé dans le secteur des affaires, le terme entreprendre signifie créer une activité économique pour atteindre un objectif, répondre à un besoin. Le créateur représente l'entrepreneur, soit le porteur du projet », a commenté Suzanne Kaba-Velé Mpan, souhaitant bonne fête de la proclamation de la République à tous.