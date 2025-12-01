Cote d'Ivoire: Journée Internationale des Volontaires 2025 - La mobilisation de la jeunesse saluée

A l'initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, la semaine d'actions concrètes sur l'ensemble du territoire national en prélude à la Journée Internationale des Volontaires 2025 a débuté ce samedi 29 novembre sur l'ensemble du territoire national.

Dans le district d'Abidjan, une caravane de sensibilisation a sillonné trois communes, Abobo, Yopougon et Koumassi, afin de rappeler l'importance des gestes simples pour un cadre de vie plus sain et durable.

Pour cette édition 2025, le thème choisi est « Pour une nation solidaire, chaque action de volontariat et de bénévolat compte ». Il s'agit de promouvoir le volontariat et le bénévolat comme un levier de cohésion sociale et de solidarité.

Georgette Bounah Kouassi, directrice du civisme et de l'engagement citoyen a salué la mobilisation des autorités politiques des communes avant d'exprimer sa fierté à la jeunesse ivoirienne qui, par sa mobilisation démontre sa maturité. « Je tiens à saluer la mobilisation exceptionnelle de notre jeunesse dans les communes d'Abobo, Yopougon et Koumassi.

Voir ces caravanes d'éco-citoyenneté prendre d'assaut nos quartiers est une fierté. Cela prouve que le thème de cette année « Pour une nation solidaire, chaque action de volontariat et de bénévolat compte » n'est pas qu'un slogan, c'est une réalité vécue. Notre engagement ne fait que commencer », a-t-elle indiqué avant d'appeler à la mobilisation de tous les Ivoiriens le 5 décembre à Adzopé pour la cérémonie officielle.

Notons que comme dans le district d'Abidjan, des actions communautaires et citoyennes ont eu lieu dans la région du Hambol où des volontaires ont posé des gestes communautaires de solidarité.