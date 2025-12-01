Cote d'Ivoire: 10 ans de l'Ecole d'architecture d'Abidjan - La direction partage les avancées et les difficultés enregistrées

A l'occasion du lancement des festivités marquant les 10 ans de l'Ecole d'architecture d'Abidjan (Eaa), le vendredi 28 novembre 2025, dans les locaux de l'établissement à Abidjan-Cocody, le directeur général par intérim, Dr Ake Paul Blanchard, a présenté au public les avancées enregistrées.

Il a dit avoir démarré son aventure dans cette école en 2015 en tant qu'assistant au moment où cette école ouvrait avec une vingtaine d'étudiants. Au fil des années, l'établissement selon se veut un pôle d'excellence capable de former des professionnels compétents en architecture.

Ce, grâce à la détermination d'une équipe, et de l'engagement de ses partenaires, et surtout de la confiance des étudiants et des parents. Les partenariats tissés dans le même secteur ont permis, au dire du directeur général, « de créer une identité forte, une pédagogie fondée sur l'innovation, un corps professionnel engagé, des réalisations visibles, des programmations d'ordre régional et international, qui renforcent le rayonnement de l'Eaa ».

Il s'est dit également fier de compter des diplômés de l'institution parmi le personnel de plusieurs grandes institutions. « Ils portent les couleurs de l'Eaa, et témoignent de la qualité de leur formation », s'est-il félicité. Toutefois, il souligne que ces dix ans n'ont pas été sans certains défis. Des enjeux institutionnels, la nécessité d'adapter de grands programmes, la transformation rapide du secteur, l'exigence croissante du monde professionnel, etc. Mais à chaque étape, l'Eaa selon premier responsable a su démontrer sa capacité d'adaptation.

Vu la transformation croissante du secteur, le président de l'Union des architectes d'Afrique, Francis Sossah, préconise de changer de paradigme. Il souhaite que la formation s'appuie désormais sur un inventaire de toutes les ressources africaines. « Il est essentiel de mettre en avant nos fondamentaux, nos usages, nos spécialités, nos matériaux, nos mentalités, nos liens avec notre culture. C'est pourquoi j'invite les collègues des écoles d'Afrique de devenir le vecteur de cette démarche », a-t-il conseillé.

La célébration de ce 10e anniversaire se fera tout au long de l'année 2026. Les populations auront droit à des conférences et à des expositions. L'Ecole ira également vers les populations. Dans ce cadre, la direction de l'Eaa se rendra à Bondoukou où elle aura une séance de travail avec les responsables de l'Université de cette ville, qui forme également des architectes.

Ce lancement des festivités à l'Ecole d'architecture d'Abidjan (Eaa) a été meublé par le dévoilement du logo des 10 ans de l'institution. Un logo a été conçu par des étudiants dans le cadre d'un concours.

Il fallait également noter la remise de parchemins à des auditeurs. Le premier groupe a reçu une formation sur un programme architectural, la lecture de plans de bâtiments et devis. Le second groupe d'auteurs a été formé en décoration d'intérieur.