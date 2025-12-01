Cote d'Ivoire: Novembre bleu - Une conférence pour sensibiliser les agents de la BHCI

Autour du thème « Cancer de la prostate : ce qu'il faut savoir », une conférence a été organisée pour sensibiliser le personnel de la Banque de l'habitat de Côte d'Ivoire (BHCI), indique une note d'information transférée aux médias le vendredi 28 novembre 2025.

Cette conférence tenue à l'agence centrale de la Banque au Plateau, le 20 novembre 2025, dans le cadre de « Novembre Bleu », a été animée par le médecin du travail, Dr Hanns-Meyer N'Guessan. Il a notamment mis l'accent sur l'épidémiologie du cancer de la prostate, les facteurs prédisposants, le diagnostic et le dépistage, la conduite à tenir face à la maladie, sans omettre quelques cas cliniques illustratifs.

Cette rencontre s'est enrichie d'une séance de questions-réponses. Cette session a permis aux participants d'approfondir leurs connaissances. L'évènement a enregistré une forte mobilisation des agents. Ce qui traduit leur engagement dans la lutte contre le cancer.

Le directeur général, Karna Patrice Coulibaly, a salué la qualité des échanges et réaffirmé l'importance de maintenir ce sujet au coeur des discussions afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur cette problématique de santé publique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il faut indiquer que l'initiative s'inscrit dans la démarche de Responsabilité sociétale des entreprises (Rse) de l'institution. Une politique qui place la santé et le bien-être du personnel au cœur de ses priorités.