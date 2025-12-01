Cote d'Ivoire: Concert - Davido, un spectacle mémorable au Parc des Expositions

29 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Ange Ehourade

Le parc des expositions d'Abidjan va vibrer au rythme des sonorités "afrobeat". En effet l'une des figures emblématiques Davido offre un concert aux mélomanes. Un concert annoncé comme l'memorable en cette fin d'année. L'artiste nigérian monte sur scène ce samedi au soir du 29 novembre au Parc des Expositions, où il compte offrir une performance d'envergure. Arrivé la veille, il a manifesté son enthousiasme à l'idée de retrouver ses fans ivoiriens et a assuré qu'il livrera un spectacle intense de près de deux heures, porté par son vaste répertoire qui continue de dominer l'afrobeats.

Ce passage à Abidjan s'inscrit dans son 5IVE Tour Africa, tournée qui l'a conduit dans plusieurs capitales du continent. Après cette escale, Davido poursuivra son aventure sur les scènes européennes.

Il faut noter que ce concert bénéficie du soutien d'Orange CI, un partenaire clé de l'événement. L'opérateur accompagne l'organisation en renforçant la visibilité du spectacle et en facilitant l'accès des fans grâce à des actions promotionnelles et des offres destinées à rapprocher les mélomanes de leur artiste.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les mélomanes ivoiriens attendent un événement riche en énergie, en ambiance et en connexion avec un public toujours fidèle. Davido veut marquer les esprits et offrir une soirée à la hauteur de sa réputation internationale.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.