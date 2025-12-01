Cote d'Ivoire: Concert - Davido, un spectacle mémorable au Parc des Expositions

Le parc des expositions d'Abidjan va vibrer au rythme des sonorités "afrobeat". En effet l'une des figures emblématiques Davido offre un concert aux mélomanes. Un concert annoncé comme l'memorable en cette fin d'année. L'artiste nigérian monte sur scène ce samedi au soir du 29 novembre au Parc des Expositions, où il compte offrir une performance d'envergure. Arrivé la veille, il a manifesté son enthousiasme à l'idée de retrouver ses fans ivoiriens et a assuré qu'il livrera un spectacle intense de près de deux heures, porté par son vaste répertoire qui continue de dominer l'afrobeats.

Ce passage à Abidjan s'inscrit dans son 5IVE Tour Africa, tournée qui l'a conduit dans plusieurs capitales du continent. Après cette escale, Davido poursuivra son aventure sur les scènes européennes.

Il faut noter que ce concert bénéficie du soutien d'Orange CI, un partenaire clé de l'événement. L'opérateur accompagne l'organisation en renforçant la visibilité du spectacle et en facilitant l'accès des fans grâce à des actions promotionnelles et des offres destinées à rapprocher les mélomanes de leur artiste.

Les mélomanes ivoiriens attendent un événement riche en énergie, en ambiance et en connexion avec un public toujours fidèle. Davido veut marquer les esprits et offrir une soirée à la hauteur de sa réputation internationale.