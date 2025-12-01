Congo-Kinshasa: Début des opérations de désarmement et démobilisation des groupes armés au Maniema

Les opérations de désarmement et de démobilisation des groupes armés ont débuté le samedi 29 novembre 2025 dans la province du Maniema. Lancées par le coordonnateur national du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS), ces initiatives visent à promouvoir une paix durable dans la région.

Les ex-combattants, recensés depuis 2022, ont exprimé leur satisfaction de déposer les armes pour contribuer à la construction de la paix provinciale.

Groupes armés identifiés

Le point focal du P-DDRCS, Maître Amurani Yuma Bungias, indique avoir identifié 26 groupes armés à ce jour. « Au jour d'aujourd'hui nous avons les statistiques allant à environ 5 mille combattants qui sont attendus et qui sont prêt à déposer les armes et à rejoindre le P-DDRCS aujourd'hui dans la province du Maniema. »

Le coordonnateur national, Jean de Dieu Désiré, félicite le Maniema pour cette démonstration de résilience.

Le gouverneur du Maniema, Mussa Kabwankubi, exhorte la population à s'approprier le programme, soulignant l'importance de la paix pour le développement. « Je demande aux membres du comité provincial de sécurité et à toute la population de la province du Maniema de s'approprier ce programme par ce que la finalité de ce programme c'est qu'il est la paix dans nos territoires. Sans la paix nous ne pouvons pas avoir le développement. Pour terminer, c'est le moment de la réparation. Aujourd'hui c'est le moment de la paix. »

Un ex-combattant a déclaré : « Nous acceptons de déposer les armes pour la paix », lors de la cérémonie officielle.

Extension des opérations

Selon les autorités, cette opération, lancée à Kindu, s'étendra à l'ensemble des territoires de la province. Ces efforts s'inscrivent dans un cadre national plus large, avec déjà 4 493 ex-combattants réinsérés dans d'autres provinces et un objectif de démobilisation de 80% des combattants recensés d'ici trois ans.