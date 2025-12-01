Congo-Kinshasa: Le PAM appelle les journalistes de Kananga à lutter contre la désinformation qui vise ses actions

Le Programme alimentaire mondial (PAM) de la région du Kasaï invite les journalistes à participer activement à la lutte contre la désinformation qui le vise à Kananga. Une séance d'échanges a été organisée samedi 29 novembre, avec les professionnels des médias de la province du Kasaï-Central pour contrer ces fausses informations qui nuisent aux opérations de terrain de cette agence des Nations unies.

Claude Kalinga, chargé de communication et d'engagement communautaire, a expliqué que l'objectif était de présenter le mandat du PAM et ses réalisations en RDC, particulièrement dans cette province. Selon lui, le manque d'informations pousse les populations à formuler des accusations infondées contre l'organisation.

Dans ce contexte de rumeurs persistantes, le PAM cherche à collaborer étroitement avec les médias pour diffuser des informations fiables et tarir la désinformation à la source. Claude Kalinga a insisté : « Vous êtes des partenaires privilégiés du PAM parce que nous ne pouvons être partout et à la fois. Raison pour laquelle nous vous associons à cette bataille, à cette lutte pour que là que nous nous arrêtions que vous vous comportiez en une main allongée du PAM. Que vous parliez à la place du PAM parce que vous êtes maintenant outillés. Et sur la base de cela vous allez diffuser la bonne information à la population. Et nous demandons aux médias que vous êtes d'être en contact permanent avec nous et que nous aussi devons être en contact permanent avec vous. »

Cette initiative s'inscrit dans les efforts plus larges du PAM en RDC pour sensibiliser contre la désinformation, qui menace les opérations humanitaires.

