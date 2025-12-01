Somalie: La Somalie réitère son soutien à l'intégrité territoriale

30 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

La République fédérale de Somalie a réitéré, vendredi, son soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire et salué l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de Sécurité de l'ONU.

Lors d'une rencontre bilatérale, à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République fédérale de Somalie, Abdisalam Abdi Ali, a réaffirmé la position constante de son pays en faveur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire.

Dans un Communiqué Conjoint, signé à l'issue des entretiens entre les deux ministres, M. Abdi Ali a noté avec grande satisfaction l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui consacre le plan d'autonomie, présenté par le Royaume, dans le cadre de la souveraineté marocaine, comme la base d'un règlement juste et durable, pour une solution définitive.

Au cours de ces entretiens, M. Abdi Ali a salué les efforts sérieux et réalistes du Royaume du Maroc visant à mettre fin à ce différend régional artificiel, en exprimant le plein soutien de la Somalie aux efforts du Secrétaire général des Nations Unies et de son Envoyé personnel pour le Sahara.

Pour sa part, M. Bourita a réitéré la reconnaissance du Maroc envers la République fédérale de Somalie pour son vote en faveur de la résolution 2797, adoptée le 31 octobre 2025 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Il a également réaffirmé à son homologue somalien l'attachement du Maroc et son engagement au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la Somalie sur tout son territoire.

