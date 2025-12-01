Ethiopie: Éliminer les obstacles physiques et structurels est une condition essentielle au développement durable - Premier ministre Abiy

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé qu'aucun pays ne peut prétendre au développement durable sans lever les barrières physiques, institutionnelles, systémiques et culturelles qui freinent son essor. Il s'exprimait lors de la clôture du programme de formation des hauts responsables du Parti de la Prospérité.

Il a indiqué qu'Addis-Abeba illustre clairement ce qu'il est possible d'accomplir lorsque ces obstacles disparaissent, créant un climat où « toute personne dotée des compétences et du capital nécessaires peut investir ».

Il a par ailleurs invité les États régionaux à suivre cette voie s'ils souhaitent attirer des experts qualifiés et des investisseurs solides, et ainsi atteindre un niveau de croissance comparable à celui de la capitale.

Abiy Ahmed a également souligné que l'Éthiopie n'exploite encore qu'une infime partie de ses ressources énergétiques naturelles, alors même que la production d'énergie à grande échelle est indispensable à l'essor de l'industrie, de l'agriculture, de l'urbanisation et des technologies.

Il a rappelé que quatre des quinze plus grands barrages d'Afrique se trouvent en Éthiopie : Tekeze (11e), Gibe (7e), Koisha (2e) et le Grand barrage de la Renaissance (GERD), classé premier.

Malgré ces avancées, le potentiel du pays demeure largement sous-utilisé, a-t-il observé, appelant à intensifier les efforts afin de libérer pleinement les capacités nationales.

Abordant la résilience nationale, il a expliqué qu'Abay incarne l'héritage historique du pays, tandis que le lac Nigat représente les accomplissements réalisés dans cette trajectoire de transformation.

Répliquer des réussites telles que celle du lac Nigat -- l'un des plus vastes lacs artificiels d'Afrique, né du GERD -- permettra, selon lui, de construire et de transmettre une civilisation durable.

Enfin, le Premier ministre a réaffirmé que le concept de Medemer occupe une place fondamentale dans la consolidation des bases du pays et la préparation de son avenir.

Il l'a qualifié de « graine de notre civilisation », une philosophie qui aide la nation à apprendre de son histoire, à corriger ses faiblesses et à se projeter vers l'avenir.