Maroc: Casablanca - Le Salon 'Al Omrane Expo' sous le signe de la solidarité, de la proximité et de l'engagement citoyen

La neuvième édition du Salon national "Al Omrane Expo" a démarré, vendredi à Casablanca, sous le thème "Solidarité, proximité et engagement citoyen".

Dans une allocution prononcée à l'occasion, le président du directoire du groupe Holding Al Omrane, Housni El Ghazaoui, a souligné que ce salon, constitue un rendez-vous national majeur incarnant l'engagement continu du groupe à accompagner les politiques publiques de l'habitat.

Cette édition, a-t-il poursuivi, reflète une nouvelle ambition axée sur le citoyen, grâce à une offre intégrée, diversifiée et adaptée aux besoins des ménages, dans le respect des principes de transparence, d'équité et d'égalité des chances, rapporte la MAP.

M. El Ghazaoui a également mis en avant la centralité de la famille dans la stratégie du groupe, affirmant que l'accès au logement constitue un levier essentiel de cohésion sociale, de stabilité et d'amélioration des conditions de vie.

Il a insisté sur l'importance d'un parcours simplifié, rendu possible par la mise en place, lors de ce salon, d'un espace réunissant l'ensemble des acteurs de l'écosystème immobilier, dont les institutions financières, les notaires, les agences de la conservation foncière et les partenaires locaux.

Cette édition a été marquée par la présentation de la nouvelle version de la plateforme numérique d'Al Omrane, entièrement modernisée. Dotée d'une interface graphique intuitive, elle intègre un système avancé de géolocalisation, un espace dédié aux projets du programme de soutien direct au logement "Daam Sakane", ainsi qu'un module permettant de consulter les superficies, les prix et les caractéristiques des logements, avec simulations interactives, a fait savoir M. El Ghazaoui.

D'après lui, la plateforme propose aussi un dispositif amélioré de prise de rendez-vous, une fonction dédiée aux réclamations et un service de réservation en ligne, afin de renforcer la transparence, la qualité de service et l'écoute des citoyens.

La cérémonie d'ouverture de ce salon s'est déroulée en présence du gouverneur de la préfecture d'arrondissements d'Aïn-Sebaâ-Hay-Mohammadi, du gouverneur de la préfecture d'arrondissements d'Al Fida-Mers Sultan, du secrétaire général du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, ainsi que de plusieurs responsables institutionnels, partenaires publics et privés, et acteurs du secteur immobilier.

Véritable espace d'échange et de conseil, "Al Omrane Expo" offre au public la possibilité de découvrir une large gamme de projets résidentiels et d'investissement, avec des offres exclusives durant toute la durée de la manifestation et un accompagnement personnalisé assuré par les équipes commerciales du groupe.

Le Salon confirme ainsi sa position de plateforme nationale de mobilisation, de proximité et de valorisation collective en faveur d'un modèle solidaire, durable et accessible.