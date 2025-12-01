Sénégal: Ligue 2 - Le leader NGB tenu en échec (0-0) par Thiès FC, mais conserve son fauteuil

30 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le leader de la Ligue 2, NGB (Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie) a été tenu en échec, samedi par Thiès FC (0-0), lors de la 5e journée du championnat, mais conserve son fauteuil.

NGB a été freiné à domicile par Thiès FC après quatre victoires en autant de sorties. Les dakarois restent leader avec 13 pts (7) en dépit de ce match nul.

Le dauphin de NGB, Teranga SC, accroché (1-1) par Oslo FA, n'a pas profité du nul de son devancier.

À Fatick, le Jamono a enregistré sa deuxième victoire de la saison (1-0) devant l'AS Kaffrine.

Diambars a signé, de son côté, son premier succès (2-0) face à l'AS Bambey.

Voici la suite du programme de la 5e journée de Ligue 1 :

-Samedi : OSLO-Teranga SC (1-1), Jamono-AS Kaffrine (1-0), NGB-Thiès FC (0-0), Diambars-AS Bambey (2-0)

- Voici la suite du programme 5e journée de Ligue 2 : -Dimanche : Guelwaars-DUC, Ndiambour-ASC Saloum, AS Douanes-Amitié FC, Port-Essamaye

