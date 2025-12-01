Sénégal: Budget 2026 - Une baisse de presque 11 milliards de francs CFA des crédits du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères

Dakar — Les députés adopté le budget de 64 968 948 358 francs CFA alloué au ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, avec une réduction de presque 11 milliards du montant qui lui était octroyé par la loi de finances initiale 2025.

Pour l'année prochaine, des autorisations d'engagement de 67 580 448 358 sont prévus pour ce département ministériel. Ses crédits de paiement mentionnés dans la LFI s'élèvent à 64 968 948 358 francs.

La baisse de 10,8 milliards des crédits alloués au ministère s'explique par la volonté de rationalisation de ses programmes, selon un rapport de la commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale.

Quatre programmes prioritaires seront exécutés en 2026 par le département de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Le programme de coopération bilatérale et multilatérale bénéficiera de 39 540 110 806 francs, soit 60,86 % du montant global des crédits alloués au ministère. Le programme de gestion des affaires consulaires et la promotion des Sénégalais de l'extérieur bénéficie d'une allocation de 2 656 578 915 francs.

Le programme de pilotage, de coordination et de gestion administrative dispose de crédits d'un montant de 11 222 931 113 francs. Un budget de 11 549 327 524 est alloué au programme de promotion de l'intégration africaine.

Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, estime que l'allocation faite à ce département est insuffisante pour le bon exercice de ses missions.

"L'année prochaine, des corrections seront faites pour que tous les moyens adéquats dont nous devons disposer soient disponibles", espère-t-il.

Le député Cheikh Tidiane Youm (non-inscrit) a déploré la baisse des crédits alloués au ministère. "C'est important d'accorder plus de moyens à ce département", a plaidé M. Youm.

Son collègue Fatou Diop Cissé (groupe Pastef), la présidente de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, dit s'attendre à ce que, malgré la baisse de ses crédits, le ministère atteigne ses objectifs, grâce au "professionnalisme" de son personnel.

Les députés se sont préoccupés de la sécurité des frontières et ont jugé complexe la procédure préalable à l'obtention des titres de voyage.