Sénégal: El Hadji Dioumorou Dia, réélu secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs du Trésor pour un mandat de trois ans

30 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

L'inspecteur du Trésor, Elhadj Dioumorou Dia, a été réélu samedi, secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs du Trésor (SUTT), pour un mandant de trois ans, lors du 6ème congrès ordinaire dudit syndicat, a constaté l'APS.

Elhadj Dioumorou Dia, secrétaire général sortant a été réélu en obtenant 256 voix, contre 250 voix pour le candidat Isaac Mingou et 63 voix pour Modou Bèye.

Le nouveau secrétaire général du SUTT dit vouloir s'inscrire avec son équipe dans la continuité.

"Il s'agit de veiller à l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les agents de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT)", a-t-il indiqué.

