Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Belgique, Bulgarie, Espagne, Géorgie, Hongrie et Israël)

30 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Belgique, 16e journée, 1re division

Le RAAL La Louvière prend un bon point à Charleroi (0-0). Sans Alexis Beka Beka, resté sur le banc.

Bulgarie, 17e journée, 1re division

Le Lokomotiv Sofia concède le nul vierge face à Arda. Avec Ryan Bidounga et Messie Biatoumoussoka associés en défense.

Avec 20 points, le Lokomotiv est 10e sur 16.

Espagne, 16e journée, 2e division

Gijón est tenu en échec par Andorra (1-1). Yann Kembo est resté sur le banc, alors que Pierre Mbemba est toujours absent.

Espagne, 13e journée, 4e division, groupe 2

Le Real Union bat Utebo 4-1. Corentin Louakima était remplaçant au coup d'envoi.

Géorgie, 35e et avant-dernière journée, 1re division

Dila Gori s'impose 4-1 à Kolkheti. Avec Romaric Etou titulaire et Déo Gracias Bassinga entré à la 65e.

Malheureusement pour les deux Congolais, Iberia 1999 s'est également imposé (4-0 chez le Gareji Sagarejo) et reste en tête à la différence de buts.

Hongrie, 15e journée, 1re division

L'ETO Györ bat le MTK Budapest (3-0). Remplaçant, Senna Miangué est entré à la 88e.

Israël, 11e journée, 1Re division

L'Hapoel Tel Aviv bat Sakhnin 2-0. Fernand Mayembo était titulaire et a joué toute la rencontre. Glid Otanga est entré à la 72e.

Durel Avounou n'était pas sur la feuille de match.

