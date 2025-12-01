Afrique: Mondiaux de roller freestyle 2025 - Six patineurs Sénégalais engagés en Free Jump et Slalom classique

Dakar — Le Sénégal prendra part à partir de lundi aux championnats du monde de roller freestyle 2025 à Singapour, en Malaisie, avec une équipe de six patineurs, dont le champion du monde en titre du Free Jump, Dame Fall, a appris l'APS auprès de la présidente de la Fédération sénégalaise de roller-skateboard, Awa Nar Fall, samedi.

La compétition se poursuivra jusqu'à jeudi

Les six patineurs notamment Dame Fall, champion du monde en titre du Free Jump, Jean Pierre Ngor Sarr, vice-champion du monde, ainsi que Serigne Cheikh Bèthio Faye, Fally Fall, Ibrahima Diop et Jean Papy Diémé, sont engagés dans deux épreuves : le Free Jump et le Slalom classique (roller freestyle), a précisé Mme Fall.

La délégation sénégalaise comprend également le vice-président de la Fédération, Cheikh Tidiane Sène, ainsi que des membres du ministère des Sports.Le Sénégal a remporté sa première médaille d'or aux championnats du monde 2017 en Chine, en Free Jump, grâce à Dame Fall.

Il avait perdu son titre en 2019 et terminé deuxième aux championnats du monde d'Espagne, avant de retrouver la couronne aux Mondiaux de 2022 en Argentine. Dame Fall avait établi en Argentine un nouveau record, avant de s'offrir une troisième médaille d'or mondiale en 2023, l'année suivante, en Chine, puis une quatrième aux championnats du monde 2024 en Italie.