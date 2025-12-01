Sénégal: Un responsable déplore la faiblesse des actions concrètes pour résoudre la crise sociétale

Dakar — Le président de l'Agence nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS), Moctar Touré, a déploré, samedi, la faiblesse des actions concrètes, organisées et structurées, pour résoudre la crise sociétale au Sénégal.

"Nous avons constaté que cette crise concerne tout le monde, tout le monde s'en plaint, tout le monde le vit au quotidien, malheureusement, on constate qu'il y a peu d'actions concrètes, organisées, structurées (...) pour résoudre cette crise sociétale", a-t-il déclaré.

M, Touré s'entretenait avec des journalistes, lors d'une "journée de contribution à la réflexion sur la crise sociétale sénégalaise", organisée par l'ANSTS.

Il a précisé qu'il ne s'agit pas à travers cette table ronde, de faire une "opération coup de poing", mais plutôt, d'une discussion pour trouver un "point de départ des solutions à apporter à cette crise sociétale", avec l'ensemble des composantes de la société.

"La société est confrontée à diverses crises", a-t-il souligné, citant notamment la déperdition des valeurs, les comportements opposés à la citoyenneté ou l'absence de civisme (...).

" (...) c'est ensemble qu'il faudra qu'on définisse ce qu'il faut faire demain, ou après-demain. C'est une opération qu'on n'espère pas conclure en une journée, une semaine, un an, c'est plutôt une construction de très longue haleine, car le mal est très profond", a-t-il ajouté.

La présidente de l'ONG Femme, enfant, migration et développement communautaire (FEMIDEC), Ngoné Ndoye, a estimé que la crise sociétale qui prend d'assaut le pays n'est pas une "fatalité". D'où, selon elle, l'importance de l'examiner.

"Le Sénégal a besoin de regarder cette crise sociétale avec les yeux des femmes, parce qu'elles voient avant et comprennent pendant et reconstruisent après", a-t-elle fait valoir.

De son côté, le vicaire de la paroisse Saint Dominique et directeur du centre de dialogue islamo-chrétien, Frère Pierre-Marie Niang, considère que les "les crises peuvent être résorbées par le moyen du dialogue, la convivialité et la cordialité entre chrétiens et musulmans".

"C'est un chemin de paix qui règle les crises dans la société", a-t-il ajouté.