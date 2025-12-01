Cameroun: Cabral Libii sous le feu - Résultats régionaux publiés, silence sur les pv de la présidentielle ?

La crédibilité de l'opposition politique au Cameroun est de nouveau au centre d'un débat houleux, ciblant directement Cabral Libii, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN). La controverse a resurgi après que son parti a rapidement rendu publics des résultats des élections régionales, un scrutin à faible enjeu populaire et au mode de scrutin indirect, tout en maintenant un silence persistant et remarqué sur les procès-verbaux (PV) originaux des bureaux de vote de la dernière élection présidentielle.

Les Camerounais, notamment sur les réseaux sociaux, sont de plus en plus nombreux à exprimer leur frustration et leur incompréhension. Ils rappellent la posture de confiance et les déclarations audacieuses du leader du PCRN, qui se vantait d'avoir des représentants dans près de trente mille bureaux de vote sur les trente et un mille que compte le pays. Cette présence massive était censée garantir la transparence et permettre de déjouer toute tentative de fraude électorale. Pourtant, à l'issue de la présidentielle, le parti est resté étrangement "comateux" selon l'expression populaire, s'abstenant de publier les fameuses fiches de dépouillement originales qui auraient permis de prouver les manipulations présumées.

L'enjeu est de taille : le texte publié par le parti sur les résultats des régionales indiquait une défaite face au parti au pouvoir, le RDPC, avec une marge étonnamment faible. Si cette publication rapide est saluée comme un signe de transparence sur un scrutin mineur, elle met en lumière le paradoxe de l'inaction observée après la Présidentielle, un scrutin jugé vital pour l'avenir de la nation. Ce contraste flagrant soulève des questions fondamentales sur la stratégie de l'opposition. Est-ce un manque de moyens, une peur de la répression ou une incapacité logistique à centraliser un tel volume de données, malgré les affirmations initiales ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour les analystes politiques, l'inaction de Cabral Libii et du PCRN sur ce dossier crucial risque d'éroder la confiance de l'électorat qui a massivement soutenu l'idée de l'alternance. L'attente du peuple reste de voir le parti transformer ses revendications de victoire en preuves tangibles. Le silence post-électoral sur la vérité des urnes continue d'alimenter les théories et de placer le leader dans une position de plus en plus délicate face à ses propres partisans, qui exigent des comptes clairs sur les engagements passés.