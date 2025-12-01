Cameroun: Des petits pas aux grands changements - L'effectivité des conseils régionaux, une avancée

opinion

Un gage d'une évolution vers la prise en charge effective de leur destin par les populations à l'échelle locale

Dans la mouvance des revendications, demandes et réclamations de toute nature par les populations durant les années de braise, un train de mesures dont les lois sur les libertés, sortent des esprits en 1990, suivi immédiatement par une nouvelle constitution qui sera promulguée en 1996.

Au rang des préoccupations majeures, la décentralisation, perçue comme le rejet d'une trop grande emprise des bureaucrates de la capitale sur le destin des populations dont ils ignorent parfois les exigences concrètes à la base. La réponse adéquate mettra de côté le fédéralisme certes, mais elle offrira une belle initiative d'apprentissage de l'autonomisation progressive, à travers des Conseils régionaux. Nous y sommes.

Les élections des conseillers régionaux qui ont eu lieu ce dimanche 30 novembre 2025, marquent une étape importante dans le processus commencé cinq ans plus tôt, et dont nous avons déjà vu quelques expériences de réussite dans nombres de régions. Avouons tous qu'en dépit des difficultés somme toute logiques, car le chemin est encore long. L'apprentissage et l'adaptation se déroulent plutôt bien. Nous sommes dans le genre de compétition rêvée pour faire éclore les génies dans les régions et mobiliser les énergies à la base. J'ai fréquenté les uns et les autres, j'ai pris des nouvelles à bonne source, et j'ai pu juger, quantifier et appréhender les efforts, la qualité de travail. Entre ceux qui n'ont rien compris et ceux qui ont tout compris, le faussé se creuse absolument.

C'est le lieu de féliciter tout le monde, de renseigner et d'encourager tout le monde, de dire et redire aux conseillers régionaux, que même si leur budget dans l'ensemble vient encore de Yaoundé, ils disposent des boulevards d'opportunités pour grandir, pour trouver les moyens, pour aller vers leurs populations avec des solutions simples mais efficaces. N'attendez pas les milliards de Yaoundé pour agir, pour travailler. Vous devez créer, avancer intelligemment et opportunément. Quand je vois le formidable travail abattu par le Conseil régional de l'Extrême nord grâce surtout au dynamisme, à l'expérience, à l'ouverture d'esprit hors normes de son président, je me rends compte que tout est possible. Il ne dépend que de l'état d'esprit, de l'engagement, de la volonté, de l'honnêteté, de la loyauté et de l'amour pour son peuple.

Nous sommes dans les petits pas qui préparent, cultivent et rendent possibles des grands changements, pas au sommet forcément, mais à la base. Maître chez soi dans les régions par, pour et avec le travail, vous rendez un service sublime, le meilleur service à la nation toute entière. Et c'est cela le Conseil régional. C'est un cadre unique pour des femmes et des hommes qui ont compris le sens de la politique au nom du peuple, et le mouvement de l'histoire au nom du progrès.

Le progrès d'une nation ne se mesure pas sur des projets immenses et ostentatoires, ni sur des élections au sommet débattus, rabattus, combattus, tendus et tenus dans des expectatives sans lendemains, il se voit dans les énergies de solidarité, de partage et de prise en charge collective à la base. J'ai nommé les Conseils régionaux, une fois de plus, une fois encore, une fois au mieux, et avec mes encouragements patriotiques. /.