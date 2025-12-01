Afrique: L'Union africaine salue le leadership du président en matière de défense des droits de l'enfant

Luanda — De hautes personnalités africaines ont salué samedi à Mazeru, au Lesotho, le leadership du président João Lourenço en matière de médiation des conflits, de renforcement des droits humains et de protection des enfants en situation de crise.

Ces personnalités ont défendu ce leadership lors de la Conférence commémorant le 35e anniversaire de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.

La présidente du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant (CAEDBE), Sabrina Gahar, a publiquement remercié João Lourenço pour son message de solidarité, soulignant la constance de son engagement en faveur de la défense des enfants africains et la place centrale qu'occupe cette question dans son mandat présidentiel à l'Union africaine.

À son tour, le président de l'Architecture de l'UA pour la gouvernance, la paix et la sécurité et président sortant de l'ACERWC, le diplomate angolais Wilson de Almeida Adão, a évoqué la « nouvelle dynamique » insufflée par le leadership de João Lourenço et a rappelé son rôle de champion de la paix et de la réconciliation en Afrique.

Il a souligné la contribution décisive de l'homme d'État angolais aux efforts de paix au Soudan, en République centrafricaine et en République démocratique du Congo.

Il a insisté sur le fait que les enfants demeurent les premières victimes des crises, soumis aux déplacements forcés, aux abus et au recrutement par des groupes armés.

Selon le commissaire, l'action diplomatique de João Lourenço a permis de créer les conditions d'une cessation des hostilités et de la réintégration de milliers d'enfants touchés par les guerres.

En tant que rapporteur spécial de l'UA sur le budget et l'investissement en faveur des enfants, Wilson Adão a également qualifié d'« inspirant » l'appel du président angolais aux États membres à renforcer le financement du développement de l'enfant et à faire de l'éducation une priorité face aux nouveaux défis technologiques.

Il a affirmé que la vision du chef de l'État témoigne d'un leadership éclairé face à l'évolution de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique et au développement des systèmes humanoïdes, affirmant que seule une jeunesse préparée garantira la compétitivité future du continent.

L'ambassadeur du Lesotho auprès de l'Union africaine, Ntsioua Sekete, s'est joint aux félicitations et a salué le leadership affirmé de João Lourenço sur les grandes causes africaines.

Au nom du pays hôte, il a exprimé sa confiance dans la capacité du président angolais à continuer de renforcer le consensus et de promouvoir la stabilité au sein de l'organisation continentale.