Angola: L'Éducation annonce l'ouverture d'un processus de recrutement public en 2026

Ndalatando — Six mille nouveaux employés seront recrutés l'année prochaine (2026) par le biais d'un concours public organisé par le ministère de l'Éducation, a annoncé samedi à Ndalatando (Cuanza-Norte), la ministre du secteur, Luisa Grilo.

Selon la gouvernante, le ministère de l'Éducation a déjà reçu l'approbation du Trésor et met tout en oeuvre pour organiser le concours public susmentionné en 2026.

Luisa Grilo a indiqué, sans toutefois préciser de chiffres, que le ministère envisage de recruter davantage d'enseignants pour l'enseignement technique et professionnel.

La responsable était dans la province pour évaluer l'état d'avancement des travaux de l'Institut polytechnique du kilomètre 13, dont l'inauguration est prévue plus tard cette année.

À cette occasion, elle a déclaré que l'institut est équipé et dispose déjà de l'eau courante, mais qu'il attend encore le raccordement au réseau électrique public.

Elle a également indiqué que l'établissement, avec le soutien du gouvernorat provincial, travaille à l'installation rapide des candélabres en vue de l'inauguration des infrastructures, qui comprennent des laboratoires, des dortoirs (garçons et filles) et 20 salles de classe.

Construit sur une superficie de 15 km², l'institut dispose également d'une bibliothèque, d'un gymnase, d'un terrain multisports, d'une salle de réunion, de locaux administratifs et d'autres espaces.

La ministre de l'Éducation est passée par Ndalatando sur le chemin vers Luanda, après avoir visité la province de Malanje.