Angola: Wandeleia Rodrigues élue Miss Angola

30 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par JT/MS/SB

Lubango — La représentante de la province de Cuanza Norte, Wandeleia Rodrigues Bango, âgée de 23 ans, a été élue Miss Angola Univers 2026 aux premières heures de ce dimanche, lors d'un gala organisé pour la première fois hors de Luanda, dans la ville de Lubango, province de Huíla.

L'événement, qui a réuni des candidates des 21 provinces et une candidate de la diaspora, a distingué Wandeleia Bango pour son parcours exceptionnel lors des différentes étapes du concours.

Elle a également remporté les titres de Miss PremierBet et de Meilleur Projet Social, assortis de prix respectifs de dix millions et trois millions de kwanzas.

La gagnante percevra un salaire de 300 000 kwanzas par mois durant son règne.

Parmi ses prix officiels, la nouvelle Miss Angola a reçu une voiture neuve, une bourse d'études internationale, un voyage au Cap (Afrique du Sud) et le droit de représenter l'Angola à Miss Univers 2026.

Chantelle Chipeio, candidate de la diaspora (Namibie), a été élue première dauphine et a reçu un ordinateur portable, un million de kwanzas et une trousse de beauté.

Jéssica Luís, de la province de Lunda Sul, a remporté le titre de deuxième dauphine et a également reçu un ordinateur portable, une machine à café et un séjour d'une semaine dans l'hôtel de son choix.

Le jury, présidé par Emília Guardado, Miss Angola 1998, a également décerné les titres spéciaux de Miss Photogénique à la représentante du Moxico et de Miss Popularité à la candidate de la province de Zaire, Efixénia Miguel et Delfina António.

Le gala s'est terminé à 00h17 et a été ponctué de prestations de divers artistes, dont le groupe Millenium Cultural, Euclides da Lomba et Kyaku Kadaff.

C'est la première fois que Huíla accueille un événement de ce type. Auparavant, deux Miss avaient été élues à Luanda : Stiviandra de Oliveira et Whitney Shikongo, respectivement en 2006 et 2015.

Wandeleia Bango succède à Maria Cunha, qui était élue en 2024.

