Afrique: L'Angola perd l'or au championnat d'Afrique de canoë-kayak

Luanda — Les mauvaises conditions de mer dans la baie de Luanda, avec des vents forts et une mer agitée, ont entraîné samedi la disqualification du duo angolais des moins de 23 ans, Domingos Pacavira et Sílvio Tchilanda, lors des championnats d'Afrique de canoë-kayak.

Les Angolais étaient en tête de la course de 500 m C2, mais à moins de 50 m de l'arrivée, ils ont perdu l'équilibre en tentant de maîtriser une vague et sont tombés.

Conformément au règlement, cela entraîne une disqualification immédiate.

La médaille d'or de l'épreuve est donc revenue au duo nigérian composé d'Ifeanyi Okuchuchwu et d'Isyaka Ibrahim, avec un temps de 2 min 08 s 96.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le même incident s'est produit avec un autre duo national, cette fois dans la catégorie K2 junior, composé de Mafuta Camazaulo et Neusa José, lors du 500 m, qui ont perdu le podium après leur chute en kayak.

Cependant, samedi, le pays a remporté une médaille d'or au 500 m C2, grâce à Genilson Sanda et Manuel António, ainsi que cinq médailles de bronze.

Au total, l'Angola compte neuf médailles : deux d'or, une d'argent et six de bronze.

La compétition, qui s'inscrit dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, célébré le 11, s'achève ce dimanche.