Afrique: Handball - L'Angola en phase suivante du championnat du monde

Luanda — L'Angola a battu samedi la Corée du Sud, 34-23, lors de la deuxième journée du groupe H du 27e Championnat du monde féminin senior de handball, se qualifiant ainsi pour la phase finale de la compétition, qui se déroule en Allemagne et aux Pays-Bas.

À la mi-temps, l'équipe nationale menait déjà 19-13.

La gardienne Marta Alberto a été élue meilleure joueuse du match. Pour leur premier match jeudi, les « Perles » ont battu le Kazakhstan 38-20, tandis que les Coréennes se sont inclinées face à la Norvège 19-34.

L'Angola conclut la phase régulière lundi à 20h30 face à la Norvège.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Système de compétition :

Lors de la première phase, le championnat se déroule avec 32 équipes, réparties en huit groupes de quatre.

Les trois meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour la deuxième phase, où elles forment quatre groupes de six.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe de la deuxième phase se qualifient ensuite pour les quarts de finale, suivis des demi-finales et de la finale.

L'équipe ayant obtenu le moins bon résultat dans chaque groupe de la première phase disputera la « Coupe du Président » pour déterminer les places de la 25e à la 32e position.