Angola: L'aquaculture renforce la diversification économique du pays - Secrétaire d'État

Luanda — L'aquaculture, pratique importante en Angola, est considérée comme un pilier fondamental de la croissance de l'économie bleue et du renforcement de la diversification économique, grâce au potentiel et aux opportunités d'emploi qu'elle offre dans le pays, a déclaré le Secrétaire d'État à la Pêche, Álvaro dos Santos.

D'après ce responsable, qui s'exprimait lors du Conseil de gestion intégrée des ressources biologiques aquatiques et du Conseil consultatif du ministère de la Pêche et des Ressources marines, qui se sont tenus les 27 et 28 de ce mois à Luanda, le pays pourrait atteindre le sommet de sa diversification économique lorsqu'il maîtrisera pleinement sa production aquacole.

À l'occasion, le Secrétaire d'État a également souligné que la pêche extractive atteint déjà ses limites écologiques, tandis que l'aquaculture offre des perspectives concrètes de diversification de la production et d'amélioration de la sécurité alimentaire.

Il a ajouté que le secteur de la pêche, en général, a besoin de stabilité, de prévisibilité et d'une vision à long terme, des facteurs qui peuvent influencer directement la production de poisson, la sécurité alimentaire et les revenus des communautés.

Par ailleurs, Álvaro dos Santos a également défendu la nécessité de moderniser le secteur du sel, notamment ses méthodes de production et d'extraction, afin de rester compétitif sur les marchés régionaux.

De son côté, le vice-président de l'Association nationale de la pêche artisanale, industrielle et semi-industrielle, António Gama, a souligné l'importance d'accroître la production aquacole pour compenser la croissance démographique que connaît le pays.

António Gama a indiqué que, selon les dernières données, les captures ont augmenté, en particulier pour des espèces comme le chinchard et le maquereau, ce qui prouve l'efficacité des mesures adoptées.

Il a toutefois souligné certaines contraintes auxquelles l'association est confrontée, telles que l'application du programme « Simplification » visant à réduire les formalités administratives et à faciliter les importations, les exportations et l'octroi des licences.

Lors de la réunion du Conseil consultatif, qui réunissait des représentants officiels, des opérateurs maritimes et des acteurs du secteur, il a été annoncé que le pays a besoin de plus de 800 000 tonnes de poisson pour assurer la couverture nationale.

Sous le thème « Science, innovation, croissance bleue pour une mer durable », le Conseil consultatif du ministère de la Pêche et des Ressources marines s'est réuni au Centre de conférences de Belas (CCB) et a rassemblé des opérateurs et des techniciens du secteur ainsi que des membres du gouvernement angolais.

Durant ces deux jours, les discussions ont porté sur des sujets tels que « L'aquaculture : pilier stratégique de la croissance bleue », « Les enjeux de la qualité dans le sous-secteur du sel », « Participation associative et communautaire et inclusion des femmes » et « Intégration à l'économie bleue angolaise : productivité, emploi et défis pour la durabilité ».

L'événement a également abordé des thèmes comme « Renforcement des associations et des coopératives : stratégies d'inclusion socio-économique et d'égalité des femmes », « Entrepreneuriat et innovation dans le secteur de la pêche », « Mécanismes financiers innovants pour les PME du secteur : une économie bleue résiliente », « Valorisation du secteur des pêches et des ressources marines pour une durabilité accrue : investissements structurels et suivi de la production » et « Évolution des statistiques sectorielles ».