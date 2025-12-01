Afrique: L'Angola décroche une médaille d'or à l'ouverture du Championnat africain de canoë

Luanda — L'athlète Domingos Pacavira a remporté vendredi, à Luanda, la médaille d'or au Championnat d'Afrique de canoë, organisé par le pays, en s'imposant en finale du C1 1000 m avec un temps de 4:48.39.

Parmi six concurrents engagés dans l'épreuve des moins de 23 ans, Domingos s'est montré le plus rapide et a offert à l'Angola sa première médaille, devançant de cinq secondes l'Égyptien Yousef Taha, deuxième avec un chrono de 4:53.89.

Le canoéiste du Clube Naval a rappelé les performances de son père, Fortunato Pacavira, figure majeure de la discipline en Angola, qui, aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, avait été éliminé en séries du C-1 500 m et en demi-finales du C-1 1000 m.

La troisième place de la course est revenue au Nigérian Isyaka Ibrahim, auteur d'un temps de 4:55.74.

Domingos Pacavira rejoint ainsi la liste des athlètes angolais médaillés sur cette distance, après Alerio Paulo lors du championnat d'Afrique 2009, et Fátima António en 2011, à Maputo.