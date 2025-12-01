Angola: Le Président João Lourenço salue les progrès accomplis dans le cadre de la Charte des droits de l'enfant

Luanda — Le Président de l'Union africaine (UA), João Lourenço, a souligné samedi que la Charte africaine des droits de l'enfant demeure l'un des piliers les plus nobles et structurants de l'architecture continentale des droits humains, en plaçant l'enfant au coeur des priorités.

Dans son message à l'occasion du 35e anniversaire de la Charte, le chef d'État angolais a insisté sur le fait que son adoption en 1990 constituait un acte de vision collective de la part des dirigeants africains, qui avaient reconnu l'urgence de renforcer la protection de l'enfance et de consolider une politique commune pour la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.

Le dirigeant africain a souligné que 51 des 55 États membres ont déjà ratifié la Charte africaine, ce qui, selon lui, témoigne de l'importance accordée à l'enfance africaine dans les agendas nationaux et régionaux.

Il a ajouté que l'UA continuera d'encourager les pays qui n'ont pas encore adhéré à l'instrument à le faire, afin d'assurer sa pleine universalisation.

Dans le message lu par visioconférence lors de la réunion commémorant la date, qui s'est tenue à Mazeru, au Lesotho, il a également indiqué que le document demeure ancré dans les valeurs et les traditions africaines, renforçant le rôle de la famille et de la communauté dans l'éducation et la protection des enfants, tout en abordant les défis spécifiques auxquels sont confrontés les mineurs sur le continent.

Le Président de l'Union africaine a réaffirmé que l'organisation continentale reste fermement engagée à promouvoir des politiques intégrées garantissant le bien-être, la sécurité et le développement harmonieux de tous les enfants africains.