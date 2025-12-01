Angola: Le commerce équitable comme facteur crucial pour réduire les inégalités

Luanda — L'expert angolais en commerce international, en fin de stage à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Lucas Ricardo, a considéré récemment, à Genève (Suisse), le commerce équitable comme un mécanisme fort pour accroître la prospérité et réduire les inégalités.

Le premier Angolais à faire partie du Programme annuel de formation des jeunes professionnels de l'OMC, Lucas Ricardo a tenu ces propos lors d'une rencontre avec la représentante permanente de l'Angola auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales, Ana de Oliveira, selon un communiqué de presse consulté samedi par l'ANGOP.

Au cours de l'entretien, le jeune angolais de 27 ans a exprimé le désir de retourner en Angola afin de mettre les compétences acquises au service du pays.

Pour sa part, la représentante de l'Angola auprès de l'ONU, Ana de Oliveira, a souligné l'importance de la formation des cadres angolais dans les organisations multilatérales, ce qui augmente leur potentiel pour intégrer des projets futurs.

Lucas Narciso Pimenta Ricardo est titulaire d'une licence en droit de l'Université pontificale catholique de Minas Gerais (Brésil) et d'un master en droit du commerce international et des investissements de l'Université de Berne (Suisse).

Il a débuté sa carrière professionnelle au sein d'organisations économiques internationales basées à Genève, notamment au Centre du commerce international (CCI) et à la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement), où il a travaillé comme consultant entre 2023 et 2024.

Il a été sélectionné parmi cinq mille candidats pour les 19 postes disponibles pour l'année 2025.

Le Programme des jeunes professionnels de l'OMC a été lancé en 2016 afin d'offrir une opportunité aux jeunes professionnels qualifiés issus des pays en développement et des pays les moins avancés.

Ce programme vise à attirer des professionnels provenant d'États membres sous-représentés au sein du Secrétariat de l'OMC.

Les participants au programme peuvent ainsi accroître leurs chances d'être recrutés par l'OMC ou d'autres organisations régionales et internationales.