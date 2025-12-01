Angola: Le pays et le Portugal connaissent un regain de dynamisme dans leurs relations - Ambassadrice

Lisbonne — L'Angola et le Portugal connaissent actuellement une phase de dynamisme et de pragmatisme renouvelés dans leurs relations bilatérales, dans de nombreux domaines, fondées sur un dialogue franc.

Cette déclaration a été faite vendredi à Lisbonne par l'Ambassadrice d'Angola au Portugal, Maria de Jesus Ferreira, lors de la cérémonie officielle commémorant le 50e anniversaire de l'indépendance nationale, célébré le 11 novembre.

La diplomate a souligné que, sous l'impulsion du Président de la République, João Lourenço, les relations bilatérales ont connu un regain de dynamisme et de pragmatisme.

Maria de Jesus Ferreira a notamment mis en avant le renforcement de la coopération économique et commerciale, concrétisé par une vingtaine d'accords signés ces deux dernières années, dans divers secteurs où les entreprises portugaises participent activement.

À cet égard, elle a jugé essentielles les réformes structurelles en cours, qui visent à diversifier l'économie et à améliorer le climat des affaires, afin de renforcer la confiance des investisseurs et d'élargir les perspectives de coopération bilatérale.

L'ambassadrice a également souligné l'intensification du dialogue politique de haut niveau entre Luanda et Lisbonne, qui se traduit par une relation toujours plus solide, équilibrée et mutuellement avantageuse.

La cérémonie a également été l'occasion de rendre hommage aux héros et martyrs de la lutte de libération nationale, notamment au président António Agostinho Neto, fondateur de la Nation et Héros national, et à l'ancien président José Eduardo dos Santos, dont le leadership, a-t-elle déclaré, a été déterminant pour préserver l'indépendance, l'intégrité et la souveraineté de l'Angola.

De son côté, le secrétaire général du ministère portugais des Affaires étrangères, l'ambassadeur Francisco Ribeiro Telles, a affirmé que les deux pays « ont tissé des liens d'amitié solides qui perdurent encore aujourd'hui » et a mis en lumière les efforts quotidiens du peuple angolais pour bâtir une nation souveraine, fière de son identité et de son histoire.

Au cours de ces cinquante années, a-t-il insisté, les deux États ont construit une relation privilégiée, stable et mature, fondée sur l'égalité et une empathie naturelle, et qui couvre aujourd'hui la quasi-totalité des secteurs.

Des membres du corps diplomatique accrédité au Portugal, des autorités portugaises et des membres de la communauté angolaise étaient présents à l'événement.

L'activité comprenait des moments culturels animés par les musiciens angolais Edy Tussa, Ângelo Boss et Eduardo Paim, ainsi que par le groupe Os Jovens do Hungo.