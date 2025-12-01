Angola: Le pays présente ses avancées technologiques à la Conférence mondiale des télécommunications

Luanda — Le secrétaire d'État aux Télécommunications et aux Technologies de l'information, Ângelo Buta João, a présenté cette semaine à Bakou (Azerbaïdjan) les progrès réalisés par le pays ces dernières années en matière de réglementation, de développement et d'amélioration des infrastructures de connectivité et d'inclusion numérique.

S'exprimant lors d'une table ronde de haut niveau à la Conférence mondiale sur le développement des télécommunications, qui s'est tenue du 17 au 28 de ce mois, le secrétaire a également souligné la formation du personnel, la modernisation des services de l'administration publique et le renforcement de la cyber-sécurité.

Ce processus, a-t-il rappelé, a permis l'expansion et la modernisation des infrastructures de soutien, tant terrestres que sous-marines et spatiales.

De ce fait, a-t-il précisé, l'Angola dispose désormais d'un réseau de plus de 30 000 kilomètres de fibre optique terrestre, auxquels s'ajoutent 4 860 kilomètres en cours de réparation et 1 400 nouveaux en construction, dans le cadre du projet national de réseau à haut débit.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parallèlement, il a mis en avant le projet « Conecta Angola », qui a permis de déployer l'internet et les services de télécommunications dans 27 localités, bénéficiant à ce jour à près de 366 000 citoyens.

Il a également présenté les résultats du Programme spatial national, notamment le lancement et l'exploitation de l'ANGOSAT-2, la formation du personnel et le développement de plateformes et de services spatiaux.

Ângelo Buta João a réaffirmé l'engagement continu de l'Exécutif angolais à étendre la couverture de la télévision numérique terrestre, à renforcer le Système national de cyber-sécurité et à mettre en oeuvre l'infrastructure nationale de cloud angolais.

Cette stratégie, a-t-il expliqué, permettra l'interconnexion des différents ministères au centre de données principal et garantira une meilleure sécurité des données des citoyens ainsi que la disponibilité des services électroniques.

Il a profité de l'occasion pour inviter des ministres, de hauts fonctionnaires de diverses organisations et d'autres délégués à participer au Forum international angolais sur les technologies de l'information et de la communication (ANGOTIC), prévu les 11, 12 et 13 juin 2026.

La Conférence mondiale sur le développement des télécommunications est organisée tous les quatre ans par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

Cet événement a réuni des dirigeants et des décideurs de 193 États membres de l'UIT, dont l'Angola, ainsi que des représentants de l'industrie, du monde universitaire et d'autres parties prenantes accréditées par l'organisation.