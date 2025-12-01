Angola: Visite d'une délégation angolaise dans la zone économique de La Havane

28 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/SB

Luanda — La délégation angolaise, participant à la 41e édition de la Foire internationale de La Havane (FIHAV 2025), a visité jeudi la Zone spéciale de développement de Mariel (ZED Mariel), située en périphérie de la capitale cubaine.

La délégation, conduite par le directeur de la coopération internationale du ministère des Relations Extérieures, José Paulino Cunha Silva, était accompagnée de l'ambassadeur d'Angola à Cuba, Carlos Sardinha Dias, ainsi que d'autres membres de la mission diplomatique à La Havane.

Au cours de sa visite, José Paulino Cunha Silva a tenu des réunions de travail avec les responsables de la Zone spéciale de développement de Mariel (ZED), où il a reçu des informations détaillées sur le fonctionnement de ce qui est considéré comme le principal pôle industriel et logistique de Cuba.

Cette zone a été conçue pour garantir un environnement commercial solide et stable, doté d'avantages concurrentiels destinés à attirer les investisseurs nationaux et étrangers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les responsables de la Zone spéciale ont expliqué à la délégation que le complexe fonctionne selon un système de guichet unique, un mécanisme qui assure un service et un soutien personnalisés aux investisseurs à toutes les étapes de leur projet, de la préparation des documents initiaux à la résolution des problèmes opérationnels.

Un projet tourné vers l'avenir

Lors de sa visite, le directeur du contrôle et de la supervision de la Zone économique spéciale de Mariel (ZED Mariel), Ramón Daniel Galindo, a souligné que le projet offre aux investisseurs internationaux une infrastructure résiliente, une gouvernance agile, des opportunités diversifiées et un engagement fort en faveur du développement durable.

Selon lui, la ZED Mariel constitue un partenaire stratégique idéal pour ceux qui souhaitent créer ou développer une entreprise à Cuba et en Angola.

Concernant les incitations, Ramón Daniel Galindo a indiqué que de nouvelles mesures financières, fiscales et commerciales mises en oeuvre renforçaient la performance des entreprises implantées dans la Zone depuis sa création, en complément des régimes d'autonomie existants.

La FIHAV 2025 réunit 715 entreprises de 52 pays.

L'événement, qui a débuté le 24 de ce mois, se poursuit jusqu'à ce samedi au centre d'exposition Expocuba.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.