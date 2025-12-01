Angola Cable lance un nouveau programme pour renforcer ses capacités de services technologiques

Luanda — La multinationale des télécommunications Angola Cable a inauguré ce vendredi à Luanda son nouveau noeud de cloud computing, baptisé « Cloud Node Luanda-02 (RFS) », afin de renforcer la plateforme Clouds2Africa et d'accroître la redondance des services.

Le Cloud Node Luanda-02 renforce l'infrastructure cloud d'Angola Cable, garantissant une meilleure redondance et un niveau de service élevé.

Parallèlement à ce nouveau noeud, la multinationale a présenté le programme « Acelera Cloud », une initiative offrant des crédits gratuits et une migration vers le cloud aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux startups angolaises pour accélérer leur transformation numérique.

En marge de l'inauguration du noeud de cloud computing, le directeur exécutif d'Angola Cable, Ângelo Gama, a déclaré à la presse que ces initiatives s'inscrivaient dans la stratégie de l'entreprise pour la numérisation du pays.

Il a reconnu que l'une des principales difficultés rencontrées par les jeunes entrepreneurs et les startups est liée au coût des infrastructures numériques nécessaires à leurs applications et à leurs activités, d'où le lancement d'Acelera Cloud.

Il a assuré que les entrepreneurs et les startups pourront utiliser ces services gratuitement pendant une période déterminée, afin de connecter davantage de jeunes et de multiplier les applications.

De son côté, le directeur de l'innovation d'Angola Cable, Júlio Chilewa, a souligné que le pays avait, jusqu'alors, souffert d'une pénurie d'infrastructures, tant en télécommunications qu'en informatique en nuage, contraignant les entités publiques et privées à se tourner vers l'étranger pour ces services.

De ce fait, une grande quantité de données angolaises étaient stockées dans des clouds situés hors du pays.

Il a indiqué que le lancement de ce nouveau noeud de calcul ouvre une nouvelle ère en Angola, celle du rapatriement des données angolaises, afin de garantir la souveraineté nationale.

« On parle beaucoup du rapatriement des capitaux, ce qui revient au même que de parler du rapatriement des données. Autrement dit, récupérer les données qui se trouvent à l'étranger et les ramener au pays », a-t-il comparé, ajoutant que l'hébergement des données nationales à l'étranger rend le pays vulnérable.

Angola Câbles est une multinationale leader dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC), spécialisée dans les solutions de connectivité pour le marché de gros et les services numériques personnalisés pour divers secteurs, notamment les ressources cloud pour les entreprises.